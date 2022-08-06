Alpine, Alonso'nun yeni takımı Aston Martin'i yenmeye devam edeceklerinden emin

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Alpine'in 1+1 senelik yeni anlaşma teklifini kabul etmeyen Alonso, sürpriz bir şekilde 2023 için Aston Martin ile anlaşmıştı. Alonso'nun en az 2024 sonuna kadar Aston Martin'de kalması bekleniyor.

2022'nin ilk yarısı geride kalırken Alpine 99 puanla takımlar şampiyonasında 4. sırada yer alırken Aston Martin 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bu sene başına kadar Aston Martin'in takım patronu olan Szafnauer, Alpine'in, rakibinin önünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Szafnauer, "Her iki takımı da iyi tanıyorum. Onları tanıdığımı düşünüyorum çünkü diğer takımda 12 sene geçirdim. Hatta oradaki bireyleri şu anda burada tanıdığımdan daha iyi tanıyorum."

"Biliyorum, Aralık ayında oradan ayrılmamdan bu yana daha fazla insanla anlaştılar. O isimlerden Dan Fallows, Mercedes'ten Eric Blandin gibi isimlerle anlaşmada ben de vardım. Bu açıdan onların neler yapmaya çalıştığını biliyorum."

"Hem oradaki insanları tanıyorum, hem buradaki. Her iki takımın da büyük potansiyeli var."

"Ancak bugünkü durum itibariyle, bu takım çok daha üst seviyede performans gösteriyor. Geleceği tahmin etmenin zor olduğunu biliyorum ancak yakın gelecekte, bu takım daha iyi olmasa bile aynı seviyede performans sergilemeye kesinlikle devam edecek." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin'in son dönemde takımı güçlendirmeye çalışması bilinen bir şey. Szafnauer, Alpine'in de benzer şekilde takımı geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Szafnauer, "Kendi içimizde 'Mountain Climber' adını verdiğimiz bir program var ve bu program ile takımın yeteneklerinin iyileşmesine yardımcı olacak stratejik alanlara 75 kişi ekledik."

"Bu 75 kişi dışında, ayrıca şu anda geliştirmekte olduğumuz araçlar, bazı simülasyon araçları, yeni bir simülatör, üretimde genişletilmiş kapasite, rüzgar tünelimizde bazı güncellemeler var. Tüm bunlarla 100 yarış içerisinde kazanmaya odaklanıyoruz."

"Burada da bu tür şeyler oluyor. Ve tüm bunlar hızlı oluyor. Şimdiden burada 850 civarında personel var."

"Bu yüzden, Fernando'nun gittiği takımı, onun orada olduğu süreçte yenmeye devam edeceğimizden eminim." dedi.