Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop
Önceki / F1, 2023 takvimini duyurmak için Ekim ayına kadar bekleyecek Sonraki / Andretti, 2024'te F1'e girmek için belirlediği son tarihe çok yaklaşıyor
Formula 1 Haberler

Alpine, Alonso'nun yeni takımı Aston Martin'i yenmeye devam edeceklerinden emin

Alpine F1 Takım Patronu Otmar Szafnauer, mevcut pilotları Fernando Alonso'nun gelecek seneden itibaren takımı olacak Aston Martin'i, Alonso oradayken de yenmeye devam edeceklerini söyledi.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
Alpine, Alonso'nun yeni takımı Aston Martin'i yenmeye devam edeceklerinden emin
Haberi dinle

Alpine'in 1+1 senelik yeni anlaşma teklifini kabul etmeyen Alonso, sürpriz bir şekilde 2023 için Aston Martin ile anlaşmıştı. Alonso'nun en az 2024 sonuna kadar Aston Martin'de kalması bekleniyor.

2022'nin ilk yarısı geride kalırken Alpine 99 puanla takımlar şampiyonasında 4. sırada yer alırken Aston Martin 20 puanla 9. sırada bulunuyor.

Bu sene başına kadar Aston Martin'in takım patronu olan Szafnauer, Alpine'in, rakibinin önünde kalmaya devam edeceğini söyledi.

Szafnauer, "Her iki takımı da iyi tanıyorum. Onları tanıdığımı düşünüyorum çünkü diğer takımda 12 sene geçirdim. Hatta oradaki bireyleri şu anda burada tanıdığımdan daha iyi tanıyorum."

"Biliyorum, Aralık ayında oradan ayrılmamdan bu yana daha fazla insanla anlaştılar. O isimlerden Dan Fallows, Mercedes'ten Eric Blandin gibi isimlerle anlaşmada ben de vardım. Bu açıdan onların neler yapmaya çalıştığını biliyorum."

"Hem oradaki insanları tanıyorum, hem buradaki. Her iki takımın da büyük potansiyeli var."

"Ancak bugünkü durum itibariyle, bu takım çok daha üst seviyede performans gösteriyor. Geleceği tahmin etmenin zor olduğunu biliyorum ancak yakın gelecekte, bu takım daha iyi olmasa bile aynı seviyede performans sergilemeye kesinlikle devam edecek." dedi.

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Aston Martin'in son dönemde takımı güçlendirmeye çalışması bilinen bir şey. Szafnauer, Alpine'in de benzer şekilde takımı geliştirmeye devam ettiğini söyledi.

Szafnauer, "Kendi içimizde 'Mountain Climber' adını verdiğimiz bir program var ve bu program ile takımın yeteneklerinin iyileşmesine yardımcı olacak stratejik alanlara 75 kişi ekledik."

"Bu 75 kişi dışında, ayrıca şu anda geliştirmekte olduğumuz araçlar, bazı simülasyon araçları, yeni bir simülatör, üretimde genişletilmiş kapasite, rüzgar tünelimizde bazı güncellemeler var. Tüm bunlarla 100 yarış içerisinde kazanmaya odaklanıyoruz."

"Burada da bu tür şeyler oluyor. Ve tüm bunlar hızlı oluyor. Şimdiden burada 850 civarında personel var."

"Bu yüzden, Fernando'nun gittiği takımı, onun orada olduğu süreçte yenmeye devam edeceğimizden eminim." dedi.

paylaşım
yorumlar
F1, 2023 takvimini duyurmak için Ekim ayına kadar bekleyecek
Önceki haber

F1, 2023 takvimini duyurmak için Ekim ayına kadar bekleyecek
Sonraki haber

Andretti, 2024'te F1'e girmek için belirlediği son tarihe çok yaklaşıyor

Andretti, 2024'te F1'e girmek için belirlediği son tarihe çok yaklaşıyor
Adam Cooper Daha fazlası
Adam Cooper
COVID-19 etkisinden kurtulan F1, gelirini %49 oranında arttırdı
Formula 1

COVID-19 etkisinden kurtulan F1, gelirini %49 oranında arttırdı

McLaren, Piastri'ye yer açmak için Ricciardo'nun anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor!
Formula 1

McLaren, Piastri'ye yer açmak için Ricciardo'nun anlaşmasını feshetmeye hazırlanıyor!

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur... Prime
Formula 1

Duymadığınız bir hikaye: Schumacher, 97 Jerez sonrası barda Villeneuve ile buluşur...

Son Haberler

Priestley: "Mercedes sezonu ikinci bitirebilir"
Formula 1 Formula 1

Priestley: "Mercedes sezonu ikinci bitirebilir"

Eski McLaren mühendisi Marc Priestley'e göre Mercedes, 2022 sezonunu takımlar şampiyonası ikinciliğiyle kapatabilir.

Leclerc: "Hatalarına bahane arayan sürücüleri anlamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Hatalarına bahane arayan sürücüleri anlamıyorum"

Ferrari pilotu Charles Leclerc, bazen sürücülerin de hata yapabileceğini ve böyle zamanlarda bahane aramanın aptalca olduğunu söyledi.

Norris: "Ricciardo ile aramızda akıl oyunları yok"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Ricciardo ile aramızda akıl oyunları yok"

Lando Norris, zor bir sezon geçiren takım arkadaşı Daniel Ricciardo'ya karşı akıl oyunları oynadığı iddialarını reddetti.

Zhou'nun performansı, çaylak yılında kendisini şaşırtmış
Formula 1 Formula 1

Zhou'nun performansı, çaylak yılında kendisini şaşırtmış

Zhou Guanyu, F1’in çaylak döneminde birden fazla Q3 ‘e çıktığı için kendisini şaşırttığın itiraf etti.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.