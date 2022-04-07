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Formula 1 / Avustralya GP Haberler

Su pompası sorununu çözen Alpine, Alonso'nun ikinci motorunu kaybettiğini doğruladı

Alpine, su pompasının tamir edilmesinin, Fernando Alonso'yu Suudi Arabistan Grand Prix'sinde yolda bırakan arızanın tekrarını önleyeceğini umuyor.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Su pompası sorununu çözen Alpine, Alonso'nun ikinci motorunu kaybettiğini doğruladı
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Alonso, Suudi Arabistan'daki yarışta içten yanmalı motora hasar veren bir su pompası problemi nedeniyle durmak zorunda kaldı ve sezonun kalanı için havuzdan bir motor eksilmiş oldu.

İspanyol pilot, Bahreyn GP'nin son turlarında bir motor problemi yaşadığı için, Cidde'de kullanılan içten yanmalı motor yeniydi. Bu güç ünitesi inceleme için Renault'un Viry'deki ana merkezine gönderildi ve ileride kullanılabilmesi için onay aldı.

Alonso, bu motorun yokluğunda Cidde hafta sonu için ikinci bir set kullandı. Sadece V6 hasar görmüş olsa da, sürücülerin yıl içerisinde sadece üç hakkı olduğu için Alonso'nun sezon içerisinde bir grid cezası alacağı kesinleşmiş oldu. 

Takım patronu Otmar Szafnauer, Autosport/Motorsport.com'a, "Bu iki sorun ilişkili değil."

"Fernando Bahreyn'de yarışı bitirdi ve motorun Viry'e gönderilip dyno'dan geçmesi önlem amaçlıydı. Bir sorun yok ve havuza yeniden dahil edilecek."

"Ancak Bahreyn'dekini incelemeye gönderdiğimiz için Suudi'ye getirdiğimiz yeni motorda bir su pompası arızası vardı. Bu su pompası arızası nedeniyle de motor yeniden çalışmayacak."

"Su pompası çoktan tamir edildi, yani bir daha yaşanmayacak. Kolay bir tamirdi ve sadece bir su pompası olduğu için hayal kırıklığı oldu." dedi.

Szafnauer, Alonso'nun yılın bir noktasında dördüncü V6'yı kullandığı için grid cezası almasının kaçınılmaz olduğunu kabul etti.

Szafnauer, "Bu ceza ne zaman gelecek bilmiyorum. Bakacağız ve doğru olanı yapacağız."

"Yıl içerisinde bunun hasarını azaltabileceğimiz yerler olursa ve eğer ihtiyacımız varsa yeni motoru o zaman alacağız." dedi.

Alonso'nun Suudi Arabistan GP'de iki tur içerisinde yarıştan çekilen üç araçtan sadece biriydi ve bu durum takımları endişelendirdi.

Alfa Romeo, Cidde yarışının ardından Valtteri Bottası'ı durduran aşırı ısınma sorununun, soğutma sistemindeki bir tıkanıklıktan kaynaklandığını buldu.

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Fernando Alonso, Alpine A522, Valtteri Bottas, Alfa Romeo C42, Kevin Magnussen, Haas VF-22

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Neyse ki takım, aracı Ferrari güç ünitesine zarar gelmeden önce durdurdu ve hiçbir unsur kaybolmadı. Ayrıca tıkanıklığa sebep olan problem de çözüldü.

Daniel Ricciardo'nun yarıştan çekilmesi ise bir vites kutusu problemi nedeniyle gerçekleşti. Avustralyalı'nın yıl içerisindeki dört hakkından biri büyük olasılıkla kaybedildi. Takım, sorunun tek seferlik olduğuna inanıyor.

Cidde, aynı zamanda AlphaTauri pilotu Yuki Tsunoda için de zorlu bir hafta sonuydu. Tsunoda, sıralamada hızlı tur atmasını engelleyen bir Honda güç ünitesi sorunu yaşadı ve gride dizilmeden önceki turda pistte durduğu için yarışa başlayamadı. Tsunoda'nın da V6'yı parça havuzundan kaybettiği düşünülüyor.

AlphaTauri teknik direktörü Jody Egginton, Autosport/Motorsport.com'a, "Sıralamadaki problem ciddi bir şey değildi, nispeten direkt çözebileceğimiz bir şeydi."

"Yarışta güç ünitesiyle alakalı başka bir problem daha yaşadık. Motor hâlâ inceleme altında ve neler olduğunu anlamamız gerekiyor. Tam olarak ne olduğuna hâlâ bakıyoruz ama o problemle yarışa çıkmamız imkansızdı."

"Avustralya'da sıfırdan ve yeniden başlayacağız. Bunun altında yatanı biraz anladığımızı düşünüyoruz." dedi.

AlphaTauri, Pierre Gasly'nın antrenmanlarda debriyaj problemi yaşaması ve zemin hasarı almasıyla birlikte Cidde'de birçok sıkıntı yaşadı. Egginton, bu problemlerin tekrarlanmayacağına inanıyor.

Egginton, "Üçüncü antrenmanda debriyaj ayırma mekanizmasıyla alakalı bir sorun yaşadık."

"Ekiptekiler çok çalıştı ama bunu çözdük ve geride bıraktık. Bu çok fazla endişeli olmadığımız şeylerden biri. Olanları anladık ve tekrarlanmamalı."

"Sıralamada birkaç zemin problemimiz oldu ve bazı yerlerde tamir yapmamız gerekti ancak yarışta sorun yoktu. Sadece Pierre'in sürüş çizgisinden kaynaklanmış olabilir." dedi.

Egginton, Bahreyn'de Gasly'nin aracının alev alması ve yarış dışı kalmasıyla ilgili şunları ekledi: "Harika bir şey değil, araç makul ölçüde tempo gösteriyor ama problemler yüzünden iki araçla finiş göremedik."

"Bunların olması talihsizlik. Artık sadece her şeyi bir araya getirmeli ve çözmeliyiz."

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