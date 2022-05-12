Alpine: "Alonso'nun motivasyonu tam"

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Fernando Alonso, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen beş yarışın tamamında problem yaşadı ve şampiyonada iki puan sahip.

İspanyol pilot, ilk yarış Bahreyn'de motorun düzensiz çalışmasına neden olan teknik bir aksaklık yaşamıştı. Suudi Arabistan'da iyi bir yarış çıkarırken yolda kalırken, Avustralya GP sıralama turlarında hidrolik sorunu yaşayarak kaza yaptı.

Imola'da Mick Schumacher'in temasıyla aracın sidepod kısmı kırıldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. Son yarış Miami'de ise sıralama turlarında Carlos Sainz'ın kendisini engellemesiyle yarışa 11. başladı.

İspanyol pilot yarışta Pierre Gasly'den daha hızlı olmasına rağmen düzlüklerde rakibini geçemedi ve atak denemesi yaptığı esnada rakibiyle temas yaşadı. Bu olaydan ötürü 5 saniye cezası alan Alonso, son bölümde pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için bir başka 5 saniye cezası daha aldı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tüm bunlar Alonso'nun motivasyonunu kaybetmesine yol açıyor olabilir ancak Otmar Szafnauer aynı görüşte değil.

Alpine patronu, "Fernando'nun mükemmel durumda olduğunu ve her zaman olduğu gibi zorlamaya devam edeceğini düşünüyorum."

"Miami'de daha yüksek bir pozisyondan başlamalıydı fakat sıralama turlarında şans ondan yana değildi. Buna rağmen yarışta Valtteri Bottas ya da Lewis Hamilton'la temposu benzerdi."

"Sadece Fernando ve Esteban'ın her şeyi bir araya getirmesine yardım etmemiz gerekiyor."

"Bunu yakın zamanda yapacağız ve eminim daha fazla puan alacağız."

"Elbette mevcut durum hayal kırıklığı yaratıyor ancak bizi sadece daha iyi zamanlar bekliyor."

"İyi haber aracımızın olması. Bu sayede geri kalan şeyler üzerinde çalışıp doğru sonucu alabiliriz." dedi.