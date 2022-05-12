Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Horner: "Monako yeni bir yarış olsaydı, F1 takviminde kalamazdı" Sonraki / Mercedes, Miami'deki performans kaybını açıklayamıyor
Formula 1 / Miami GP Haberler

Alpine: "Alonso'nun motivasyonu tam"

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Fernando Alonso'nun şimdiye kadar yaşadığı şanssızlıklara rağmen motivasyonunun yerinde olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alpine: "Alonso'nun motivasyonu tam"
Haberi dinle

Fernando Alonso, bu yıl şimdiye kadar gerçekleştirilen beş yarışın tamamında problem yaşadı ve şampiyonada iki puan sahip.

İspanyol pilot, ilk yarış Bahreyn'de motorun düzensiz çalışmasına neden olan teknik bir aksaklık yaşamıştı. Suudi Arabistan'da iyi bir yarış çıkarırken yolda kalırken, Avustralya GP sıralama turlarında hidrolik sorunu yaşayarak kaza yaptı.

Imola'da Mick Schumacher'in temasıyla aracın sidepod kısmı kırıldı ve yarışı bırakmak zorunda kaldı. Son yarış Miami'de ise sıralama turlarında Carlos Sainz'ın kendisini engellemesiyle yarışa 11. başladı.

İspanyol pilot yarışta Pierre Gasly'den daha hızlı olmasına rağmen düzlüklerde rakibini geçemedi ve atak denemesi yaptığı esnada rakibiyle temas yaşadı. Bu olaydan ötürü 5 saniye cezası alan Alonso, son bölümde pist dışına çıkıp avantaj kazandığı için bir başka 5 saniye cezası daha aldı ve hafta sonunu puansız kapattı.

Fernando Alonso, Alpine A522

Fernando Alonso, Alpine A522

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Tüm bunlar Alonso'nun motivasyonunu kaybetmesine yol açıyor olabilir ancak Otmar Szafnauer aynı görüşte değil.

Alpine patronu, "Fernando'nun mükemmel durumda olduğunu ve her zaman olduğu gibi zorlamaya devam edeceğini düşünüyorum."

"Miami'de daha yüksek bir pozisyondan başlamalıydı fakat sıralama turlarında şans ondan yana değildi. Buna rağmen yarışta Valtteri Bottas ya da Lewis Hamilton'la temposu benzerdi."

"Sadece Fernando ve Esteban'ın her şeyi bir araya getirmesine yardım etmemiz gerekiyor."

"Bunu yakın zamanda yapacağız ve eminim daha fazla puan alacağız."

"Elbette mevcut durum hayal kırıklığı yaratıyor ancak bizi sadece daha iyi zamanlar bekliyor."

"İyi haber aracımızın olması. Bu sayede geri kalan şeyler üzerinde çalışıp doğru sonucu alabiliriz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Horner: "Monako yeni bir yarış olsaydı, F1 takviminde kalamazdı"
Önceki haber

Horner: "Monako yeni bir yarış olsaydı, F1 takviminde kalamazdı"
Sonraki haber

Mercedes, Miami'deki performans kaybını açıklayamıyor

Mercedes, Miami'deki performans kaybını açıklayamıyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Bottas: "Russell ile aramda kişisel bir problem yok" Miami GP
Formula 1

Bottas: "Russell ile aramda kişisel bir problem yok"

Horner: "Monako yeni bir yarış olsaydı, F1 takviminde kalamazdı"
Formula 1

Horner: "Monako yeni bir yarış olsaydı, F1 takviminde kalamazdı"

Red Bull, Barselona'da RB18'i önemli oranda hafifletmeye hazırlanıyor Miami GP
Formula 1

Red Bull, Barselona'da RB18'i önemli oranda hafifletmeye hazırlanıyor

Son Haberler

Miami F1 pisti asfaltında tam olarak ne oldu?
Formula 1 Formula 1

Miami F1 pisti asfaltında tam olarak ne oldu?

Vettel: "BBC Question Time'a çıkmak ilginç bir fırsat olacak"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "BBC Question Time'a çıkmak ilginç bir fırsat olacak"

Bottas: "Russell ile aramda kişisel bir problem yok"
Formula 1 Formula 1

Bottas: "Russell ile aramda kişisel bir problem yok"

Palmer: "Ferrari pilotları Miami'de çok cömertlerdi"
Formula 1 Formula 1

Palmer: "Ferrari pilotları Miami'de çok cömertlerdi"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.