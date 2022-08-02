Alpine, Alonso’nun Aston Martin’e geçişini basın açıklamasıyla öğrenmiş
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Fernando Alonso’nun Aston Martin’e katılacağını resmi basın açıklamasını okuyarak öğrendiğini söyledi.
Szafnauer, Enstone merkezli ekibin, yaz arası öncesinde Alonso ile yeni bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduğuna inanıyordu.
Ancak Macaristan Grand Prix’si sonrasında Pazar gecesi her şeyin avukatlar tarafından çözülmeye hazır olduğu konusunda Alonso tarafından bilgilendirilmesine rağmen Szafnauer, Pazartesi günü Aston Martin’in duyurusunu okuduğunda şok olduğunu söyledi.
Alonso’nun Aston Martin ile anlaştığını nasıl öğrendiği sorulduğunda Szafnauer, “Basın açıklaması, aldığım ilk bilgiydi. Açıkçası padoktayken tüm bu söylentiler oluyor ve Aston’un ilgilendiği söylentilerini duymuştum.”
“İlgilendiklerini duyduktan sonra muhtemelen bazı görüşmeler oldu ve bunun olduğuna dair, aynı misafirhaneden aynı anda çıkmak gibi başka göstergeler de var.”
“Ancak bu görüşmelere rağmen kendimden emindim ve seçeneklere bakmakta yanlış bir şey yok. Ancak anlaşmaya çok yakındık.”
“Yani evet, aldığım ilk doğrulama bu basın açıklamasıydı. Öncesinde Alonso’ya durumu sormuştum ve o da herhangi bir şey imzalamadığını söylemişti. Bu yüzden biraz şaşırdım.” dedi.
Açıklamadan sonra Alonso ile konuşup konuşmadığı sorulan Szafnauer, “Onunla konuşmadım, çünkü sanırım şu an bir yat üzerinde Yunan adalarında bir yerde.”
“Bu sabah Enstone’daki personellerle ilgilendim ve yaptığım ikinci iş, sizinle konuşmak. Ve dün, diğer potansiyel sürücülerden birçok telefon aldım.”
Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry
Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images
Szafnauer, aslında Alpine ve Alonso’nun 1+1 yıllık bir yeni sözleşme için anlaştığını ve bunun, İspanyol sürücüye 2023 için bir koltuk ve 2024 ve sonrası için bir seçenek sunduğunu söyledi.
Alonso’nun gelecek konusundaki düşüncelerinin arasında, F1’de mümkün olduğunca yer almak olduğu anlaşılıyor. Çünkü İspanyol sürücü sadece bir yıllık bir anlaşmanın yeterli olmadığını düşünüyor.
Szafnauer, “Halledilmesi gereken birkaç küçük nokta vardı, avukatının bize dönüş yapacağını söylemişti. Ben de durumun bu şekilde olduğuna inanmıştım.”
“Ayrılmadan önce, kısa süre içerisinde imzaları atacağımızı doğrulamıştık. Ve bana kimseyle herhangi bir şey imzalamadığını söylemişti.”
“Ona, 1+1 yıllık bir anlaşma önerdik. Onunla, gelecek sene de aynı seviyede performans gösterdiği takdirde uzatma opsiyonunu kullanacağımızı konuştuk.”
“Ancak sanırım o, performanstan bağımsız olarak daha fazla kesinlik istedi. Daha uzun süre kalmak istediğini söyledi. Ve sanırım bu, 2+1 veya 3+1 yerine 1+1 yıllık anlaşmanın dönüm noktasıydı.” dedi.
Alpine'de işler karıştı: "Piastri, McLaren için bizden ayrılamaz"
Resmi: Honda, 2025 sonuna kadar Red Bull'a teknik destek verecek
Son Haberler
FIA, takla barı testleri konusunda son adımı atmaya hazırlanıyor
FIA, Çarşamba günü tüm takımların teknik direktörleri ile yapacağı toplantıda, 2023 Formula 1 araçlarının tabi tutulacağı yeni takla barı testlerinin detaylarını görüşecek.
Alpine, Piastri meselesinde haklı olduklarına sıkı sıkıya inanıyor
Alpine, Oscar Piastri'nin kendileriyle yarışmayacağı konusundaki ısrarına rağmen, genç pilotla aralarındaki sözleşmenin yasal olarak sıkı olduğu konusunda kararlı.
Di Resta: "Piastri başka bir takımla anlaşmış durumda"
Eski Formula 1 pilotu Paul di Resta, Oscar Piastri'nin başka bir takımla anlaştığını ve bundan ötürü Alpine'e "hayır" dediğini düşünüyor.
Szafnauer, Ricciardo'nun dönüşünün sorun çıkartmayacağını düşünüyor
Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Oscar Piastri'nin bünyelerinden ayrılması durumunda Daniel Ricciardo ile yeniden anlaşma ihtimallerini dıışarıda tutmuyor.