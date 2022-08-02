Alpine, Alonso’nun Aston Martin’e geçişini basın açıklamasıyla öğrenmiş

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Szafnauer, Enstone merkezli ekibin, yaz arası öncesinde Alonso ile yeni bir anlaşma imzalamaya çok yakın olduğuna inanıyordu.

Ancak Macaristan Grand Prix’si sonrasında Pazar gecesi her şeyin avukatlar tarafından çözülmeye hazır olduğu konusunda Alonso tarafından bilgilendirilmesine rağmen Szafnauer, Pazartesi günü Aston Martin’in duyurusunu okuduğunda şok olduğunu söyledi.

Alonso’nun Aston Martin ile anlaştığını nasıl öğrendiği sorulduğunda Szafnauer, “Basın açıklaması, aldığım ilk bilgiydi. Açıkçası padoktayken tüm bu söylentiler oluyor ve Aston’un ilgilendiği söylentilerini duymuştum.”

“İlgilendiklerini duyduktan sonra muhtemelen bazı görüşmeler oldu ve bunun olduğuna dair, aynı misafirhaneden aynı anda çıkmak gibi başka göstergeler de var.”

“Ancak bu görüşmelere rağmen kendimden emindim ve seçeneklere bakmakta yanlış bir şey yok. Ancak anlaşmaya çok yakındık.”

“Yani evet, aldığım ilk doğrulama bu basın açıklamasıydı. Öncesinde Alonso’ya durumu sormuştum ve o da herhangi bir şey imzalamadığını söylemişti. Bu yüzden biraz şaşırdım.” dedi.

Açıklamadan sonra Alonso ile konuşup konuşmadığı sorulan Szafnauer, “Onunla konuşmadım, çünkü sanırım şu an bir yat üzerinde Yunan adalarında bir yerde.”

“Bu sabah Enstone’daki personellerle ilgilendim ve yaptığım ikinci iş, sizinle konuşmak. Ve dün, diğer potansiyel sürücülerden birçok telefon aldım.”

Otmar Szafnauer, Team Principal, Alpine F1, Pat Fry Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Szafnauer, aslında Alpine ve Alonso’nun 1+1 yıllık bir yeni sözleşme için anlaştığını ve bunun, İspanyol sürücüye 2023 için bir koltuk ve 2024 ve sonrası için bir seçenek sunduğunu söyledi.

Alonso’nun gelecek konusundaki düşüncelerinin arasında, F1’de mümkün olduğunca yer almak olduğu anlaşılıyor. Çünkü İspanyol sürücü sadece bir yıllık bir anlaşmanın yeterli olmadığını düşünüyor.

Szafnauer, “Halledilmesi gereken birkaç küçük nokta vardı, avukatının bize dönüş yapacağını söylemişti. Ben de durumun bu şekilde olduğuna inanmıştım.”

“Ayrılmadan önce, kısa süre içerisinde imzaları atacağımızı doğrulamıştık. Ve bana kimseyle herhangi bir şey imzalamadığını söylemişti.”

“Ona, 1+1 yıllık bir anlaşma önerdik. Onunla, gelecek sene de aynı seviyede performans gösterdiği takdirde uzatma opsiyonunu kullanacağımızı konuştuk.”

“Ancak sanırım o, performanstan bağımsız olarak daha fazla kesinlik istedi. Daha uzun süre kalmak istediğini söyledi. Ve sanırım bu, 2+1 veya 3+1 yerine 1+1 yıllık anlaşmanın dönüm noktasıydı.” dedi.