Alpine: "Alonso ve Piastri, 2023 koltuğu için 'doğrudan bir karşılaştırmaya' girmeyecek"

Alpine geçen ayın sonunda Formula 2 şampiyona lideri Piastri'nin gelecek yıl Formula 1'de yarışmayacağını ancak takımın resmi yedek pilotu olacağını duyurdu.

Piastri, sadece bir sezonun ardından Formula 2'den ayrılmaya hazırlanıyor çünkü şu anda şampiyona lideri ve eğer sezonu şampiyon olarak tamamlarsa, gelecek yıl seride yarışamayacak. Avustralyalı sürücü, cuma günü arka arkaya dördüncü pole pozisyonunu aldı ve bitime iki yarış kala puan avantajını 40 puana çıkardı.

Piastri, gelecek yıl Alpine'in yedek pilotu olmak dışında herhangi bir programa sahip değil fakat 2023'te F1'e geçmesi hedefleniyor.

Alpine bu yılın başında Esteban Ocon ile 2024'ün sonuna kadar devam edecek uzun vadeli bir anlaşma imzaladı. Ancak iki kez dünya şampiyonu Alonso'nun sözleşmesi gelecek yılın sonunda bitiyor.

Alonso, bu sezon spora geri döndü ve etkileyici bir performans sergiledi. Eğer 2022'den sonra da Formula 1'de yarışmaya devam etmek isterse, o zaman Alpine'in Piastri için başka bir koltuk bakması gerekecek.

Budkowski, Alonso 2022'nin ötesinde devam etmesi halinde, Piastri'ye ne olacağının "iyi bir soru" olduğunu kabul ederken, iki sürücünün doğrudan bir karşılaştırma içerisinde olmayacağı konusunda netti.

Budkowski, "İkisi doğrudan bir karşılaştırma içerisinde olmayacak."

"Bu kararı nasıl vereceğiz? Her şeyden önce gelecek yılı görmeliyiz."

"Araç hızlıysa ve Fernando mutluysa, o zaman belli tip bir tartışma içerisinde olacağız. Eğer durum böyle değilse, o zaman farklı tip bir tartışmaya gireceğiz."."

"Fakat Oscar gerçekten çok yetenekli bir sürücü ve Alpine'de boş yer yoksa, o zaman eminim Formula 1'de yarışması ve Alpine ailesinde kalması için bir çözüm bulabiliriz." dedi

Budkowski bu sözlerle eğer Alonso mutluysa takımda kalacağını, değilse o zaman diğer seçeneklere bakacaklarını belirtmiş oldu.

Oscar Piastri, Reserve Driver Alpine F1 Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Piastri'nin adı 2022 için Alfa Romeo ile anılıyordu ancak İsviçreli ekibin tercihi Guanyu Zhou'dan yana oldu. Zhou, üç yıldır Alpine Akademisi'nin bir parçasıydı ancak gelecek yıl Alfa Romeo'ya katılınca, Fransız üretici ile bağlarını kesecek.

Piastri daha önce F1 hamlesinin gelecek sezon için gerçekçi olmadığını bildiğini ve kişisel anlamda Alfa Romeo ile hiçbir görüşmede bulunmadığını dile getirdi.

Piastri önümüzdeki sezon Alpine ile kapsamlı bir test programına sahip olacak ve antrenman seanslarında birden fazla kez Alpine'in direksiyonuna geçecek.

Budkowski, Piastri'nin önümüzdeki sezon fabrika takımını destekleyeceğinden ve gelişimini devam ettireceğinden emin.

Budkowski, "Oscar'a yönelik açıklama, bir yedek sürücü olacağına dair bir duyurunun ötesine geçiyor ve pek çok başka şeyi de beraberinde getiriyor."

“Oscar, simülatörde gelişim sürecine daha çok dahil olacak. Bunların bir kısmını zaten yapıyor, ancak istediğimiz kadar yapmıyor çünkü açıkçası Formula 2'de yarışıyor ve bu yıl kazanması gereken bir şampiyonluk var."

“Fakat çok fazla gelişim çalışması yapacak, birçok simülatör seansına katılacak ve fabrikada mühendislerle yakın çalışıp, onlarla epey vakit geçirecek. Aynı zamanda pistte mümkün olduğunca çok sürüş yapacak."

"Bu yılki Abu Dhabi yarışından sonra bizimle testler yapacak, gelecek yıl yönetmeliklerin zorunlu kıldığı üzere, yarış hafta sonlarında iki kez piste çıkacak."

"Onun için özel bir test programı geliştireceğiz." dedi.