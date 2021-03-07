Alpine, Alonso ve Ocon'un Le Mans'a katılmasına izin vermeyecek

Alpine ekibi, yeni sezonda Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek ve yapılan açıklamaya göre seride bir Alpine A480-Gibson'la mücadele edecekler.

#36 aracın direksiyonuna Nicolas Lapierre, Andre Negrao ve Matthieu Vaxiviere'nin geleceği açıklanmıştı.

Alpine aynı zamanda yeni sezonda Renault fabrika ekibinin yerini alarak Formula 1'de yarışacak ve aracın direksiyonuna çifte Le Mans 24 Saat galibi Alonso geçecek.

Alonso, hiper araç sınıfıyla beraber WEC'e ilgi gösteren sürücülerden biriydi. Alpine markasının burada yer alması, eski WEC şampiyonuna yeniden dayanıklılık yarışlarının kapısını açabilir.

Ancak Alpine CEO'su Laurent Rossi, Alonso ve Esteban Ocon'un Le Mans 24 Saat'e katılmayacağını söyledi.

Sürücülerin yarışma yönünde bir talepte bulunup bulunmadığı sorusuna Rossi, "Hayır, böyle bir talep olmadı çünkü şimdilik Formula 1'e, sadece Formula 1'e odaklanıyorlar."

"Zaten Formula 1 projesiyle ilgili yapılanması gereken çok fazla iş var. Bir gün belirli şartlar altında sürücülerimizin orada yarışma olasılığını reddetmiyoruz, bu mümkün olabilir. Ancak şimdilik iki pilotumuzu da buna karıştırmıyoruz. Tamamen Formula 1'e odaklanıyoruz."

"Formula 1 açık şekilde merkezde. Sürücülerimizi farklı yerlerde yarıştırarak dikkatlerinin dağılmasını göze alamayız. Eğer mümkünse o zaman düşünebiliriz, ancak bugün için planlarımız arasında yer almıyor." yanıtını verdi.