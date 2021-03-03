Alpine: "Alonso ve Ocon birbirleriyle yarışmakta özgür olacaklar"

Fernando Alonso, 2018 yılında ayrıldığı Formula 1'e yeni sezonda geri dönecek ve bu kez Alpine'de Esteban Ocon gibi genç bir sürücüye karşı yarışacak.

Alonso, F1'den ayrılmadan önce Stoffel Vandoorne gibi alt serilere damga vurmuş bir isimle takım arkadaşı oldu ve her iki yılda da takım arkadaşını açık şekilde mağlup etti.

Takım arkadaşlarına büyük üstünlük kuran çifte dünya şampiyonunun, takımın yeni bir numarası olabileceği düşünülüyor.

Ancak dünkü takım lansmanında konuşan Laurent Rossi, durumun böyle olmadığına dikkat çekti.

Sürücülerin kontratında herhangi bir "birinci pilot" ya da "ikinci pilot" maddesi olup olmadığı sorusuna Rossi, "Böyle bir şey yok. Dürüst olmak gerekirse diğer pek çok takımda olduğunu da zannetmiyorum. En azından bizimkinde yok."

"Sürücülerimiz mümkün olduğunca hızlı olmalılar ve elbette birbirlerine karşı mücadele edecekler, bu çok açık bir şey."

"Ancak bunun sağlıklı bir rekabet olduğunu biliyoruz ve hepsi bu kadar."

"Herhangi bir takım emri olmayacak ve takım içerisinde bir numara da olmayacak." yanıtını verdi.