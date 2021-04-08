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Formula 1 / Son dakika

Alpine, Alonso-Ocon rekabetinin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Basile Davoine
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alpine F1 takımı, bu sene takım arkadaşı olan Fernando Alonso ve Esteban Ocon arasında takımı kötüye götürecek bir kontrolsüz rekabete izin vermeyeceğini açıkladı.

Alpine, Alonso-Ocon rekabetinin kontrol dışına çıkmasına izin vermeyecek

F1'e dönen Alonso ile bu sene takımla olan mevcut anlaşmasının son senesinde olan genç Ocon arasında heyecan verici bir mücadele olması bekleniyor.

Geçmişte takım arkadaşlarına karşı genel olarak acımasız yaklaşımı ile bilinen Alonso'yu ekip, bu konuda kontrolü bırakmamayı hedefliyor.

Alpine'in tanıtım elçisi Alain Prost, Ocon'un yaşayabileceklerinin farkında olduklarını, bu yüzden iki pilot arasında iyi bir dinamik oluşturmak için sıkı çalıştıklarını söyledi.

Le Figaro'ya konuşan Prost, "Bir pilot istikrarsızlaştırılırsa, bu normaldir. Ancak normal olan şey, psikolojik bir oyun kurulması oluyor. Her zaman bir pilot, diğerinden daha üstün olur."

"Ancak bir sefer bir pilot önde olur, diğer zaman diğer pilot önde olursa o zaman dengeli olur ve her şey iyi ilerler."

"Ancak birinin üstünlüğü, geçen sene Esteban'ın Daniel karşısında yaşadığı gibi, daha düzenli olursa o zaman durum daha karmaşık olur. Bu açıdan pilotların birlikte çalışmaları ve tehlikeli oyunlar oynanmaması çok önemli." 

"Uzun bir sezon olacak ve bu COVID durumlarını da kontrol etmek karmaşık. Çok eğlenceli değil. İnanılmaz kısıtlamalarla belli bir kitle arasında kilitliyiz."

"Takım içerisindeki dinamik ve atmosfer, performans açısından aşırı önemli. Bu yüzden, ilk olarak ve en önemlisi, pilotlar arasında bir sürtüşme olmadığını sağladığımız konusunda çok uyanık olmalıyız." dedi.

Alonso, iki senelik aranın ardından F1'e dönüşünde güçlü olmak için çelik gibi kararlı görünüyor ancak Alpine şu ana kadar ona neler yapabileceğini gösterebilecek kadar iyi bir araç üretmiş gibi görünmüyor.

Prost, Alonso'nun zorlu bir karakter olduğunu ancak onun isteklerine doğru bir şekilde cevap vermenin takımın elinde olduğunu düşünüyor.

Prost, "Böylesi bir karaktere sahip olan pilot otomatik olarak bir şeyler getiriyor. Fernando çok zorlu ve mükemmelliyetçi birisi. Çok fazla şey talep ediyor. Bunları yapmak bize bağlı."

"Ancak o da muhtemelen bu senenin düzenli bir şekilde yarış kazanabileceği bir sene olmayacağının farkında. Kesin olan bir şey varsa o da, 10. sırayı elde ederek alacağı bir puan dahi olsa, onu almak için kanıyla ve canıyla savaşacak olması."

"Ancak yine de takımı geliştiren şeyin iki pilot olduğunu unutmamamız lazım. Esteban'dan çok şey bekliyoruz. Artık takımı tanıyor. Onun için bazı şeyleri, en önemlisi pist mühendisini değiştirdik. Her şey onu mümkün olduğu kadar rahat ettirmek için yapıldı." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Esteban Ocon , Fernando Alonso
Takımlar Alpine
Editör Jonathan Noble

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