Alpine: "Alonso kendisini mutlu hissettiği sürece F1 takımımızda yarışacak"

Fernando Alonso, iki yıllık aranın ardından bu yıl Alpine ile Formula 1'e geri döndü ve şimdiye kadarki performansıyla, klasından hiçbir şey kaybetmediğini gösterdi.

Alonso, takım arkadaşı Esteban Ocon Macaristan GP'de galibiyete ulaşsa da, son yarışlarda Fransız pilota büyük üstünlük kurdu. Hatta Alonso, Macaristan'da Lewis Hamilton'ı uzun süre ardında tutarak Ocon'un galibiyete ulaşmasında büyük pay sahibi de oldu.

Dünya çapında büyük bir taraftar kitlesi bulunan Alonso, takımın gelişimi için sürekli fabrikada vakit geçiriyor ve takımla pek çok etkinliğe katılıyor.

Markaya her anlamda katkı veren Alonso'nun çalışmaları, Alpine CEO'su Laurent Rossi'den de övgü oldu.

Rossi, İspanyol pilotun Renault Grubu için kilit isimlerden biri olduğunu söyledi.

Soymotor ile yaptığı özel röportajda Rossi, "Fernando bir Renault pilotundan daha fazlası. Renault Grubu için motor sporlarındaki kilit isimlerinden biri."

"Bizim için çok değerli ve sürekli olarak pek çok şey hakkında konuşuyoruz. Yarışlarda bizimle devam etmesi çok muhtemel. İsteğimiz bu yönde."

"Bana göre Formula 1'deki ve Renault'daki en iyi isimlerden biri. Onu burada tutmak bizim için mantıklı ve bunun karşılıklı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Bu, Alonso'nun WEC de dahil olmak üzere çeşitli serilerde Alpine'le yarışacağı anlamına geliyor olabilir.

Rossi, "Dediğim gibi Fernando harika bir pilot ve ona vereceğiniz her şeyi kullanabilir. Bunları konuştuk. Formula 1'de rahat hissettiği sürece orada kalacak ve bundan hepimiz mutluluk duyacağız."

"Ancak [bırakma] vakti geldiğinde her zaman Renault Grubu ile başka serilerde yarışmaya devam etme şansına sahip olacak." dedi.

Fernando Alonso, Louis Rossi, Esteban Ocon, Alpine Pierre Fillon, ACO President Fotoğraf: Alpine