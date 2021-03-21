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Formula 1 / Son dakika

Alpine: "Alonso kendisinden bekleneni yapıyor"

Ekleyen:
, Editör

Alpine yöneticisi Marcin Budkowski, Fernando Alonso ile yaptıkları ilk testin ardından İspanyol pilot hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Alpine: "Alonso kendisinden bekleneni yapıyor"

Fernando Alonso, Bahreyn testlerinin en hızlı 10. zamanına imza atarken, attığı 206 turla, üç günlük testin en çalışkan isimlerinden bir tanesi oldu.

2018 Abu Dhabi'den sonraki ilk Formula 1 yarışına çıkmaya hazırlanan Alonso'nun nasıl bir performans ortaya koyacağı merak edilirken, Marcin Budkowski ilk izlenimlerin olumlu olduğunu belirtti.

Budkowski, "Fernando, direksiyon başına geçer geçmez hemen hızlı şekilde sürdü, her şeyi doğru yaptı ve mühendislere aracın davranışı hakkında oldukça kaliteli bilgiler verdi."

"Fernando'dan tam olarak beklediğiniz şey buydu."

"Geçen yıl birkaç yarışa bizimle beraber geldi, Renault'nun eski araçlarından bazılarında birkaç sürüş yaptı ve Abu Dabi'deki testlerde bizimle birlikte çalıştı, bu sayede zaten takıma alıştı."

"Kışın simülatörde vakit geçirdi ve mühendislerle toplantılar düzenledi. Bu yüzden çok iyi durumda."

"Ayrıca bisiklet kazasının herhangi bir etkisi de görülmedi." dedi.

Alpine, kış testlerinde toplamda 395 tur atmayı başardı ve testlerin en çok tur atan takımlarından bir tanesi oldu.

Bu yıl Alonso'nun yanında, takımla ikinci senesine girmeye hazırlanan Esteban Ocon olacak.

 

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Marko, Red Bull'un "çılgın" motor projesine güveniyor

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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