Alpine, Alonso ile sıkıntı yaşamayacaklarından emin

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Alpine ile nikah tazelemesi beklenen Alonso, Sebastian Vettel'in emekliliğini açıklamasının yalnızca dört gün sonrasında Aston Martin ile anlaştığını duyurdu.

Duyuru şok etkisi yarattı, hatta Szafnauer hiçbir şeyden haberi olmadığını ve Alonso'nun gideceğini Aston Martin'in duyurusundan öğrendiğini bile söyledi.

Bu durumun Alpine-Alonso ilişkisini kötü etkilemeyeceğini söyleyen Szafnauer, "Sezonun kalanı için herhangi bir endişem yok. Hedefimiz oldukça açık; takımlar şampiyonasını en az dördüncü sırada bitirmek -üçüncü sıra ise birkaç adım uzağımızda."

"Fernando da bunun farkında. O bir profesyonel, o obir mücadeleci. Kaskı taktığı anda istediği tek şey kazanmak, kazanamazsa da elinden gelenin en iyisini yapmak. Araçtayken başka hiçbir şey düşünmüyor."

"Halen en iyisini yapma dürtüsüne sahip. En iyisini elde etmek için burada, aynı şekilde ben de." dedi.

Esteban Ocon, Alpine F1 Team A522, Fernando Alonso, Alpine F1 Team A522 Photo by: Alpine

Sezon ilerledikçe A522'nin daha da rekabetçi hale gelebileceği konusundaki ısrarını sürdüren Szafnauer, "Kesinlikle elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz ve hızlı bir şekilde güncelleme getirmeye devam ediyoruz. İlki Spa'da olmak üzere son yarışa kadar güncellemelerimiz devam edecek."

"Fernando da bunun farkında ve takımın performansını en üst düzeye çıkarmak için Esteban [Ocon] kadar sıkı çalışacağından hiçbir şüphem yok."

"Kendisi bugüne kadar çalıştığım en iyi pilotlardan biri ve hala çok yüksek bir seviyede yarışıyor, beceri isteyen zorlu koşullarda ise daha da iyi -bu yıl gördük. Üç yıl daha bu formda kalması Aston için harika olur."

"Ne zaman formdan düşer bilmiyorum, onunla çalışan birisi olarak açıkçası tahmin de edemiyorum çünkü bunun nasıl olacağını tahmin edebilmek için göz önünde bulundurmanız gereken çok fazla faktör var. Birlikte göreceğiz." dedi.