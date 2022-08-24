Alpine, Alonso için özel bir model çıkarmaya hazırlanıyormuş

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Alonso, 2023 için Alpine ile sözleşme yenileme görüşmelerini yaparken, sürpriz şekilde Aston Martin ile iki yıllık anlaşma imzaladı ve bu anlaşma 1 Ağustos'ta resmen doğrulandı.

Bu, Oscar Piastri'nin kontratında yer alan ve gelecek yıl Esteban Ocon'un yanında çifte dünya şampiyonunun yer alacağı inancıyla kullanılmayan opsiyonun sona ermesinden bir gün sonra açıklandı. Bu, Alpine'i birdenbire çaresiz bir duruma düşürdü.

Renault Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Luca De Meo, mevcut durumdan hiç memnun kalmamış durumda.

Otmar Szafnauer ile marka CEO'su Laurent Rossi'nin yönetim hataları ortada ancak Alonso ve Piastri'nin tutumu takımı epey rahatsız etti.

Alonso'nun Alpine yönetimiyle herhangi bir iletişim kurmadan markadan ayrılması, bir bakıma Szafnauer'in geçen yılın sonunda Aston Martin'de kalacağını açıklayıp, Alpine'e geçtiği duruma benziyor.

Rossi ve Szafnauer, 41 yaşındaki sürücüye 1+1 yıllık anlaşma önerirken, Aston Martin iki yıllık anlaşma ve Alpine'in önerdiğinden daha yüksek bir ücret teklif etti. Sonunda Alonso'nun tercihi Aston Martin'den yana oldu.

Tüm hikayeyi daha da rahatsız edici hale getiren bir başka unsur daha gün yüzüne çıktı: Motorsport.com İtalya'nın haberine göre Alpine, 9 Ekim'de Suzuka'da gerçekleştirilecek Japonya GP'si hafta sonunda Fernando Alonso'nun adını taşıyacak sınırlı sayıda "A110 Alonso" modelini sunacaktı.

Renault Grubu, çifte dünya şampiyonunun sportif rolünün önemini takdir etmeyi düşünüyordu ve bu da sözleşme yenileme görüşmelerinin görünenden daha ileri seviyede olduğunun işaretiydi.

'A110 Alonso'nun ilk olarak İtalya GP'si hafta sonunda tanıtılması planlanmıştı ancak daha Suzuka'ya ertelendi. Fakat Alonso'nun adını taşıyan bu model artık sadece bir hayal olarak kalacak.

Alpine A110 Photo by: Motor1