Alpine: “Alonso, Hamilton’a savunma yaparken inanılmazdı”

Macaristan Grand Prix’sinde ıslak pistteki kaotik ilk tur ve yeniden startta Hamilton’ın diğer herkesin aksine kuru zemin lastiklerine geçmemesiyle Ocon, yarışın liderliğini almıştı.

Hamilton, geçiş lastikleriyle yeniden start almasının sonucunda bir sonraki tur, kuru zemin lastikleri için pit yapmak zorunda kalmıştı ve böylelikle liderlik Ocon’a geçmişti.

Ocon, yarış boyunca Aston Martin pilotu Sebastian Vettel’e karşı pozisyonunu başarılı şekilde savunsa da Alpine için asıl tehdit, Hamilton’ın tekrardan sıra kazanmaya başlamasıyla oluştu.

Fakat Mercedes pilotunun yükselişi, Ocon’nun takım arkadaşı Alonso tarafından yavaşlatıldı. Alonso, sert bir savunmayla 11 tur boyunca Hamilton’ı arkasında tutabildi.

Böylelikle İspanyol pilot, Hamilton’ın Ocon’u yakalama şansını suya düşürmüş oldu ve 7 kez dünya şampiyonu, üçüncü sırada finiş gördü. Fakat, Vettel’in yakıt kuralı ihlali sebebiyle diskalifiye olmasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Ocon, yarışın ardından ilk F1 galibiyetini kazanmasında Alonso’nun büyük payı olduğunu söylemekte gecikmedi ve takımı Alpine de 40 yaşındaki pilotu oldukça övdü.

Pazar gününün ardından verdiği demeçte Alpine sportif direktörü Alan Permane, “[Alonso], inanılmazdı, kesinlikle inanılmazdı.”

“Açıkçası bizim adımıza çok mutlu, Esteban için çok mutlu ama galibiyeti kendisi kazanmak istediği için hayal kırıklığına uğradığını da biliyorum.” dedi.

Fernando Alonso, Alpine A521, Lewis Hamilton, Mercedes W12 1 / 1 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Permane, Alonso’nun Hamilton’ı arkasında tutmasının çok önemli olduğunu da belirtti ve İspanyol pilotun, özellikle yüksek hızlı 4 ve 5. virajlarda çok iyi savunma yaptığı söyledi.

Permane, “%100, hiç şüphesiz çok önemliydi. Sanırım 11 tur boyunca bunu yaptı.”

“Eğer Carlos Sainz’a [üçüncü sıra için] yaptığı gibi onu hemen ilk turda geçseydi, eminim ki Lewis orada [ilk sırada] olurdu.”

“Bu yaşansaydı [Alonso’yu ilk denemesinde geçseydi], biraz geri çekilirdik ve Seb’in DRS’yi açmasını kendimizi korumak adına kullanırdık ama yine de bu, onu geride tutar mıydı emin değilim.” diye ekledi.

Alonso ise pistin etrafındaki dev ekranlara bakarak yarıştaki durumu anladığını ve bu yüzden Alpine’in, ona Hamilton’ı olabildiğince arkasında tutmasının önemini söylemesine gerek kalmadığını dile getirdi.

Alonso, “Hayır, takım bana hiçbir şey söylemedi ama az çok yarışın durumunun farkındaydım.”

“Dev ekranlara bakıyordum ve Esteban ile Vettel’in mücadele ettiğini biliyordum ve onlar, bizden sanırım 2 viraj öndeydi.”

“Bitime 20 tur vardı ve Lewis 2 ya da 3 saniye daha hızlı şekilde geliyordu, bu muhtemelen yarışı kazanabilmesi için yeterli bir tempoydu. Bu yüzden, onu arkamda tuttuğum her turun Esteban’ın galibiyeti için çok önemli olduğunu biliyordum.” ifadelerini kullandı.