Alpine: "Alonso gerçek formunu yakaladı"
Alpine'in yöneticisi Marcin Budkowski, Fernando Alonso'nun gerçek formunu tekrar yakaladığını ve bundan memnun olduklarını söyledi.
Fernando Alonso, 2021 sezonuna aslında istediği başlangıcı yapamadı ve ilk beş yarışta sadece Imola'da puan alabildi.
Fakat sonrasında çok iyi bir ivme yakalamayı başardı ve Bakü'den bu yana arka arkaya beş yarıştır puan almayı başarıyor.
Alonso, Avusturya GP hariç son beş yarışın hepsine ilk ondan başladı ve en iyi sonucu Azerbaycan'daki altıncılığı oldu. İspanyol pilot özellikle start ve ilk tur performansıyla dikkat çekiyor.
Sezon başında Alonso'nun beklenenden daha fazla zorlandığını söyleyen Marcin Budkowski, şimdi Alonso'nun gerçek formunu yakaladığını düşünüyor.
Budkowski, "Fernando kesinlikle en iyi seviyesine geri dönmeyi başardı."
"Birkaç yarış aldı ama böyle olacağını biliyordu, bu yüzden eski özgüvenini ve hızını yeniden kazanmak için takımla beraber çok çalıştı. Fernando'nun artık araçtan en iyi şekilde faydalandığına inanıyorum."
"Geri dönmesinin ana nedeni gelecek sezon ortaya koyacağımız performanstı. Fakat bu, 2021 sezonunca yeterince şey yapmadığı anlamına gelmiyor."
"Avusturya'daki performansı etkileyiciydi. Vettel ile sıralama turlarında yaşadığı talihsiz olay olmasaydı, gridde üçüncü bölüme kolayca geçebileceğini düşünüyoruz. Bu onun ne kadar hazır olduğu konusunda çok şey söylüyor."
"Fernando, 2021'i eski formunu geri kazanmak, takımla çalışma konusunda en iyi yaklaşımı bulmak ve herkesi gelecek sezonki savaş konusunda motive etmek için bir şans olarak görüyor." dedi.
Fernando Alonso, Alpine A521
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Önceki haber
Domenicali: “Sprint yarışı formatı kalıcı olabilir”
Sonraki haber
Norris ve Ricciardo, Macaristan'da "yüksek puanlar" almayı hedefliyor