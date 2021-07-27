Alpine: "Alonso gerçek formunu yakaladı"

Budkowski, "Fernando kesinlikle en iyi seviyesine geri dönmeyi başardı."

"Birkaç yarış aldı ama böyle olacağını biliyordu, bu yüzden eski özgüvenini ve hızını yeniden kazanmak için takımla beraber çok çalıştı. Fernando'nun artık araçtan en iyi şekilde faydalandığına inanıyorum."

"Geri dönmesinin ana nedeni gelecek sezon ortaya koyacağımız performanstı. Fakat bu, 2021 sezonunca yeterince şey yapmadığı anlamına gelmiyor."

"Avusturya'daki performansı etkileyiciydi. Vettel ile sıralama turlarında yaşadığı talihsiz olay olmasaydı, gridde üçüncü bölüme kolayca geçebileceğini düşünüyoruz. Bu onun ne kadar hazır olduğu konusunda çok şey söylüyor."

"Fernando, 2021'i eski formunu geri kazanmak, takımla çalışma konusunda en iyi yaklaşımı bulmak ve herkesi gelecek sezonki savaş konusunda motive etmek için bir şans olarak görüyor." dedi.