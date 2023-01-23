Alpine, aktif aerodinami fikrini destekliyor

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F1, 2026 sezonundan itibaren yeni güç üniteleri ve sürdürülebilir yakıt gibi birtakım yeniliklerin devreye girmesiyle birlikte çehresini tamamen değiştirecek.

Değişikliklerin güç üniteleriyle sınırlı kalmayacağı da bilinen bir şey, nitekim başta F1 teknik şefi Pat Symonds olmak üzere seri yönetiminden bu konuyla ilgili birçok açıklama mevcut.

Bu yeni dönemde yarış kalitesinin zarar görme riskinin de azaltılması için aktif aerodinami (uzaktan çalıştırma yoluyla ön kanatlar gibi aerodinamik bileşenlerde değişiklik yapılabilmesi, örnek vermek gerekirse DRS) kullanımının serbest bırakılabilmesi ciddi bir olasılık.

Son dönemde ortaya atılan diğer fikirler ise araçların ilave bir enerji kazanım sistemine sahip olması veya dört tekerden de çekiş alınması. Tüm bu fikirler, önümüzdeki aylarda masaya yatırılacak.

Aktif aerodinami başta olmak üzere bu fikirlerin kendisini heyecanlandırdığını söyleyen Harman, yine de ekstra parçaların aracı ağırlaştıracak olmasından ötürü endişeli.

RacingNews365.com'a özel bir röportaj veren Harman, "Kişisel olarak aktif aero'nun iyi bir şey olduğunu düşünüyorum, seriye başka bir boyut katacak. Pilotların kendi kaderlerini belirleyebildiklerini ve nasıl seçimler yapacağını göreceğiz."

"Bence pilotlar için asıl endişe, aktif aerodinami ile araç ağırlıklarının neredeyse bir ton seviyesine yaklaşacak olması, çünkü yeni parçalar aracı hafifletmeyecek."

"Bunun yanı sıra enerji geri kazanım sorununu tam geri kazanıma gitmek zorunda kalmadan çözmeye çalışmalıyız. Formula E'nin Gen3 ile bu konuda attığı adımları görüyoruz, Viry'deki meslektaşlarımız da Nissan'daki ortaklarıyla birlikte bu teknolojiyle çok yakından ilgileniyorlar."

"Sanırım bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz, tüm takımlar bu konuda görüş bildiriyor," dedi.

"Bazı simülasyonlara bakıyoruz ve FIA ile F1'in bu kararları verebilmemiz için tüm bu bilgilere sahip olduğundan emin oluyoruz, çünkü açıkçası onların kendi simülasyonları var."

"Ancak alınacak kararların birçoğu o noktada aerodinamik gelişimle ilgili hislerimize bağlı olacak, yeni araçlar da muhtemelen şu anki araçlarla neredeyse aynı olacak. Sadece daha işlevsel kanatlara sahip olacağız." dedi.

Nicholas Latifi, Williams FW44, with aero paint applied Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aktif aerodinami kullanımı ihtimali, aktif süspansiyon kullanımının serbest bırakılabileceği dedikodularını da yanında getirdi; hatta geçen sene dalgalanma sorununa bir çözüm arayan George Russell, aktif süspansiyon kullanımının kendilerine yardımcı olacağını söylemişti.

Harman, "Bu her iki ya da üç yılda bir tekrar gündeme gelen bir konu."

"Geçmişte, temelde aktif süspansiyonu taklit etmeye çalışan hidrolik süspansiyon sistemlerimiz vardı. Bunlardan kurtulduk çünkü çoğu insan bu sistemin, aktif süspansiyonun neredeyse çok pahalı ve gereksiz emek harcanan bir versiyonu olduğunu düşünüyordu."

"Ancak şimdi yeniden aktif süspansiyon tartışmaları gündemde. Peki tam olarak nasıl bir sistem isteniyor: Yüksek frekanslı süspansiyon mu, yoksa çok düşük frekanslı süspansiyon mu? Bu iki sistem arasındaki teknoloji, maliyet ve ağırlık farkları oldukça büyük."

"Sanırım bu tartışmalara yeniden girmemiz gerekecek, her iki yılda bir yapılan bu tartışmalardan ciddi keyif alıyorum!"

"Bence bu standart bir sistem olabilir, illa ki takımlar tarafından geliştirilmesi gerekmiyor. Dış tedarikçiler tarafından üretilebilir, bu sayede bütçe sınırını da etkilemez."

"Bakalım FIA bu konuda nereye varacak, ama her şey mümkün." dedi.

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Francois Tremblay