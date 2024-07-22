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Formula 1 Macaristan GP

Alpine, adım adım Mercedes motoru kullanmaya yaklaşıyor

Alpine'in 2026 yılı için Mercedes motoru kullanmaya her zamankinden daha yakın olduğu iddia edildi.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Flavio Briatore'nin Renault'nun F1 projesine danışman olarak atanmasından bu yana, Alpine F1 takımının kendi Renault motoruna veda etmek istediğine dair söylentiler dolaşıyor.

Macaristan Grand Prix'sinde Alpine, Briatore'nin tavsiyesi üzerine Mercedes ile anlaşmaya yaklaştığı söylentileri tavan yaptı.

Daha önce Renault'nun 2026 F1 motor projesinden vazgeçmeyi düşündüğünü zaten biliniyordu fakat  Macaristan'da Alpine'in artık bu konudaki kararını netleştirmeye başladığı konuşulmaya başlandı.

RacingNews365'in edindiği bilgilere göre Alpine, Red Bull PowerTrains de dahil olmak üzere pek çok üreticiyle görüştü ancak sonunda Mercedes'in lehine ilerlemeyi seçti.

Mercedes de bir işbirliğine olumlu bakıyor ve tarafların ikisi de bu anlaşmadan faydalanacak gibi görünüyor.

Bu, Renault'nun yakın gelecekte 2026 güç ünitesi planına son noktayı koymak zorunda kalacağı anlamına gelirken, yapılan onca yatırımdan sonra şirket için büyük bir darbe olacak.

Bu, pek çok çalışanın aniden işten çıkarılacağı anlamına gelmiyor çünkü Renault bünyesindeki farklı departmanlara alınmaları gayet muhtemel.

Bir başka seçenek de Renault tarafından halihazırda edinilen teknik bilginin, başka bir F1 takımı/motor tedarikçisi tarafından satın alınması olabilir.

Teorik olarak tüm motor departmanı bile başka bir taraf tarafından satın alınabilir.

Şimdilik Renault tarafından nihai karar verilmedi fakat Alpine'in 2026'da Mercedes motorlarıyla yarışması ihtimali giderek artıyor. Bu, danışman olarak şirkete geri dönen Briatore'nin en büyük arzusuydu.

Renault F1 motor projesini durdurma kararı sert olarak değerlendirilebilir fakat Briatore'nin tarzının her zaman bu şekilde olduğu biliniyor.

Macaristan'daki padokta bulunan kaynaklar, Alpine ve Renault'nun Belçika Grand Prix'sinden önce motor tarafındaki geleceğine ilişkin nihai kararını vereceğini söylüyorlar.

Mercedes motorlarını tercih etme olasılıkları giderek artıyor.

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz & Mercedes motoru

Alpine eşzamanlı olarak Carlos Sainz'ı takıma getirmek için çalışma yürütüyor.

İspanya Grand Prix'si hafta sonunda Alpine, İspanyol pilota 2026'dan itibaren Mercedes motoru kullanabileceklerini bildirdi.

Alpine, kısmen bu hamleden ötürü Sainz için bir seçenek haline geldi ancak İspanyol sürücü henüz kararını vermedi.

Alpine yakın gelecekte Mercedes ile anlaşma yaparsa, Sainz'ın gerçekten Alpine'i seçip seçmeyeceği merak konusu.

Ferrari'nin mevcut pilotu, Mercedes motorlu bir Alpine fikrinden hoşlanıyor gibi görünse de Toto Wolff da Mercedes fabrika takımı için Sainz'a kapıları kapatmıyor.

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