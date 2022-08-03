Alpine: "Açıklamamız yasal olarak doğru"

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Fernando Alonso'nun Aston Martin'e geçeceğini açıklamasıyla, 2023 sürücü pazarı karışmış durumda. Bunun temel sebebi Oscar Piastri'nin geleceğinin tamamen net olmaması gibi görünüyor.

Piastri, normalde Alpine sürücü akademisinde yetişmişti ancak 2023 için Fransız üreticide boş yer olmadığını düşünüyordu ve Williams'a gitmek istemediği için de McLaren'a geçme kararı aldı.

Bu anlaşma hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı, ancak kaynaklar Piastri'nin menajeri Mark Webber ile McLaren arasında bir anlaşma olduğunu doğruluyorlar.

Buna rağmen Alpine, salı günü, 2023 yılında Piastri ile yarışacağını açıkladı ve bu konudaki haberlere son noktayı koymuş oldu.

Ancak anlaşma açıklamasından yalnızca birkaç saat sonra Piastri, kişisel hesabından 2023 için Alpine ile sözleşme imzalamadığını dile getirdi ve gelecek yıl Fransız üreticiyle yarışmayacağını duyurdu.

Bunun üzerine göre tekrar Alpine'e çevrildi.

Bir Alpine sözcüsü, BBC Sport'a Piastri'nin açıklaması hakkında, "Açıklamamızın yasal olarak doğru olduğumuza inanıyoruz. Bu konuda ekleyecek başka bir şeyimiz yok." ifadelerini kullandı. Bundan sonra işlerin nasıl ilerleyeceği büyük merak konusu.