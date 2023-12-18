Alpine, ABD'li yatırımcılara 200 milyon avroluk hisse satışını tamamladı
Alpine Formula 1 takımındaki bir hissenin ABD merkezli bir grup yatırımcıya satışı resmen tamamlandı.
Haziran ayında Otro Capital'in Alpine Racing Limited'in $ hissesini 200 milyon avro karşılığında satın aldığı ve Enstone merkezli şirketine yaklaşık 900 milyon dolar değer biçtiği açıklanmıştı.
Bu satış şimdi tamamlandı ve anlaşmanın bir parçası olarak Otro'nun kurucu ortağı Alex Scheiner kısa bir süre önce ekibin direktörlük görevine getirildi.
Otro'nun anlaşmadaki ortakları RedBird Capital Partners ve Hollywood yıldızı Ryan Reynolds'ın liderliğini yaptığı Maximum Effort Investments.
Reynolds, Wrexham futbol kulübündeki başarılı çalışmalarının ardından aktör arkadaşı Rob McElhenney'i de projeye dahil etti.
Ekim ayında Otro, golfçü Rory McIlroy, boksör Anthony Joshua, futbolcular Trent Alexander-Arnold ve Juan Mata ile NFL efsaneleri Patrick Mahomes ve Travis Kelce'in de aralarında bulunduğu bir grup spor efsanesinin de yatırımın arkasında olduğunu duyurdu.
Bu isimlerden birkaçı takımın misafiri olarak F1 yarışlarında boy göstermişti.
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Boxer Anthony Joshua
Alpine'in umudu, yeni ortakların takımın ABD'deki profilini yükseltmeye yardımcı olmasının yanı sıra gelecekteki potansiyel sponsorlarla temas kurulmasını sağlaması. Yatırımcıların katılımı aynı zamanda takımın geleceğine olan inancın güçlü bir ifadesi olarak görülüyor.
Motorsport.com'un yatırımcıların katkısını sorduğu geçici takım patronu Bruno Famin, "Projeye getirdikleri ilk şey güven, ki bu çok önemli."
"Eğer şirketinize çok para yatıran insanlar varsa, insanların bu projenin işe yarayacağına inandıkları ve güvendikleri anlamına gelir. Bu ilk şey ve biz bundan çok memnunuz."
"Getirecekleri ve çok önemli olan ikinci şey ise potansiyel ortaklar ve sponsorlarla çok güçlü ve bağlantılı olmaları ve bize bu alanda yardımcı olacak olmaları." dedi.
Takımın yapılan anlaşmanın en başından itibaren faydalarını gördüğünü söyleyen Famin, "Şimdiden faaliyete geçti. Elbette henüz meyvelerini görmüyoruz. Çünkü biraz zaman alıyor, ama zaten işliyor."
"Herhangi bir gecikme yaşanmadı ve anlaşmanın yapıldığı ilk günden itibaren her şey yolunda gidiyor." dedi.
Scheiner'in yanı sıra Alpine Cars CEO'su Philippe Krief ve genel danışman Michaell Smith de kısa süre önce ekibin yönetim kuruluna katılmışlardı.
Son Haberler
2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı
2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı 2024 Dünya Superbike Şampiyonası gridi açıklandı
Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"
Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor" Verstappen: "Pitt ve Hamilton'ın filmi ilgimi çekmiyor"
Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"
Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi" Wolff: "Verstappen'in üstünlüğü, Formula 1'in popülaritesine zarar vermedi"
Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"
Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım" Albon: "Bu yıl sadece bir yarışta puan alma şansını kaçırdım"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar