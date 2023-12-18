Alpine, ABD'li yatırımcılara 200 milyon avroluk hisse satışını tamamladı

Haziran ayında Otro Capital'in Alpine Racing Limited'in $ hissesini 200 milyon avro karşılığında satın aldığı ve Enstone merkezli şirketine yaklaşık 900 milyon dolar değer biçtiği açıklanmıştı.

Bu satış şimdi tamamlandı ve anlaşmanın bir parçası olarak Otro'nun kurucu ortağı Alex Scheiner kısa bir süre önce ekibin direktörlük görevine getirildi.

Otro'nun anlaşmadaki ortakları RedBird Capital Partners ve Hollywood yıldızı Ryan Reynolds'ın liderliğini yaptığı Maximum Effort Investments.

Reynolds, Wrexham futbol kulübündeki başarılı çalışmalarının ardından aktör arkadaşı Rob McElhenney'i de projeye dahil etti.

Ekim ayında Otro, golfçü Rory McIlroy, boksör Anthony Joshua, futbolcular Trent Alexander-Arnold ve Juan Mata ile NFL efsaneleri Patrick Mahomes ve Travis Kelce'in de aralarında bulunduğu bir grup spor efsanesinin de yatırımın arkasında olduğunu duyurdu.

Bu isimlerden birkaçı takımın misafiri olarak F1 yarışlarında boy göstermişti.

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images Boxer Anthony Joshua

Alpine'in umudu, yeni ortakların takımın ABD'deki profilini yükseltmeye yardımcı olmasının yanı sıra gelecekteki potansiyel sponsorlarla temas kurulmasını sağlaması. Yatırımcıların katılımı aynı zamanda takımın geleceğine olan inancın güçlü bir ifadesi olarak görülüyor.

Motorsport.com'un yatırımcıların katkısını sorduğu geçici takım patronu Bruno Famin, "Projeye getirdikleri ilk şey güven, ki bu çok önemli."

"Eğer şirketinize çok para yatıran insanlar varsa, insanların bu projenin işe yarayacağına inandıkları ve güvendikleri anlamına gelir. Bu ilk şey ve biz bundan çok memnunuz."

"Getirecekleri ve çok önemli olan ikinci şey ise potansiyel ortaklar ve sponsorlarla çok güçlü ve bağlantılı olmaları ve bize bu alanda yardımcı olacak olmaları." dedi.

Takımın yapılan anlaşmanın en başından itibaren faydalarını gördüğünü söyleyen Famin, "Şimdiden faaliyete geçti. Elbette henüz meyvelerini görmüyoruz. Çünkü biraz zaman alıyor, ama zaten işliyor."

"Herhangi bir gecikme yaşanmadı ve anlaşmanın yapıldığı ilk günden itibaren her şey yolunda gidiyor." dedi.

Scheiner'in yanı sıra Alpine Cars CEO'su Philippe Krief ve genel danışman Michaell Smith de kısa süre önce ekibin yönetim kuruluna katılmışlardı.