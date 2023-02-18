Alpine, A523'ün çalışmalarına yaklaşık 1.5 sene önce başlamış!

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Perşembe akşamı 2023 aracı A523'ü tanıtan Alpine, yeni sezona takımlar şampiyonası dördüncülüğünü koruma ve mümkün olduğunca ön gruba yaklaşabilme hedefleriyle giriyor.

Bu hedef kapsamında araçta birtakım yeniliklere giden takımın geçen sezona göre daha farklı -ancak temelde aynı- bir tasarım tercih ettiği görülüyor.

Yeni araçla ilgili konuşan Matt Harman, birçok parçayı geliştirdiklerini ve yeni sezona uyarlamayı başardıklarını söylüyor.

Harman, "A523, selefi A522'ye göre kesinlikle birçok yönden gelişti. Ön ve arka süspansiyonda değişiklikler yaptık, difüzör performansını artırmamızı sağlayan ön kanat ve ön akış yapılarından performans elde ettik ve biraz farklı bir arka süspansiyon tasarımına sahibiz."

"Bunun yanı sıra geçen yılki harika performansı temel alan geliştirilmiş gövde tasarımını tamamlamak için ısı egzoz sisteminin boyutunu ve konumunu bu sezona uyarladık.

"Aracın arka tarafındaysa, arka kanadın ve verimlilik için büyük fırsat sunan sunan kiriş kanadını geliştirmiş bulunmaktayız." dedi.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Çalışma sürecine de değinen Harman, "Yeni araç üstünde uzun süredir çalışıyoruz, ilk adımı Kasım 2021'de, yani daha A522 dahi tanıtılmadan attığımızı söyleyebilirim."

"Tasarım ve onay aşamalarında çeşitli alt sistemlerin performansını iyileştirmemizi sağlayan inanılmaz miktarda veri biriktirdik. Amacımız, büyük bir resim elde etmek ve ardından gelişebileceğimiz alanları belirlemek.

"Daha önce de söylediğim gibi, A523, son bir buçuk yılda öğrendiklerimizin bir sonucu olarak A522'ye kıyasla önemli ölçüde değişti."

"Araç Noel'den önce tamamen homologe edildi, bu da takım için harika bir adım. Onay aşaması için ciddi yatırımlar yaptık ve yılın üçüncü haftasında güç ünitesinin homologasyonu için Viry'deki test tezgahlarını kullandık. Elde ettiğimiz sonuçlardan ve kat edebildiğimiz mesafeden memnun kaldık.

"Viry ile birlikte yürüttüğümüz bu özel proje çok iyi gitti. Bu, sezona aracımıın belirli yönlerine daha fazla güvenerek başlamak üzere olduğumuz anlamına geliyor."