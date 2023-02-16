Alpine A523, 2023 F1 sezonu öncesinde tanıtılan son araç oldu!

Haberi dinle

Haas F1 takımının tanıtımı ile başlayan 2023 F1 sezonu öncesindeki lansman dönemi, bugün Alpine'in yeni aracı A523'ü tanıtmasıyla tamamlanmış oldu.

Alpine A523'e dair görüntüler, takımın Silverstone'da yaptığı shakedown (ilk sürüş) testi sonrasında basına sızmıştı. Ancak resmi lansman, bugün yapıldı.

Alpine, A523'te geçen seneki renk düzenine oldukça benzer bir renk düzeni hazırlarken aracın genel olarak tasarım felsefesi de geçen senekinin devamı şeklinde.

Ön tarafta geçen seneye göre daha ince ve düz bir yapıya sahip, ön kanadın ana planyasına bağlanan burun tasarımı varken, sidepod bölümünde hava girişi ileride tutulup altında büyük bir kesik alan oluşturulmuş.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Sidepodun omuz bölgesi, geçen seneki araca göre geriye doğru daha fazla uzatılmış ancak tabana doğru inen kanal tasarımı yenilenmiş. Motor kapağında geçen sene raf tasarımına geçen Alpine, A523'te bu tasarımı daha agresif ve şişkin bir hale getirmiş.

Geçen sene orta grubun önünde güçlü performanslar sergileyen takım, dayanıklılık sorunlarıyla çok fazla puan kaybetmişti. İngiliz - Fransız ekibi bu sene orta gruptan uzaklaşarak ön grupla farkı kapatmayı hedefliyor.

Geçen senenin ikinci yarısında Oscar Piastri'nin kontratıyla ilgili bazı sorunlar yaşayan ve Fernando Alonso'nun Aston Martin'le anlaşmasıyla bir anda kendisini zor durumda bulan Alpine, Pierre Gasly ve Esteban Ocon ikilisiyle mücadele edecek.

Takımın yedek pilotluğunu Jack Doohan'ın yapacağı da doğrulandı.

Lansmanların tamamlanmasının ve takımların çoğunun yeni araçlarıyla ilk sürüşleri Avrupa'da yapmasının ardından sırada sezon öncesi testler olacak.

Testler, 23 Şubat Perşembe günü Bahreyn'de başlayacak ve sadece üç gün sürecek.

Screen Shot 2023-02-16 at 3.23.38 PM 1 / 2 Alpine A523 2023 2 / 2