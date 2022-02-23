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Alpine A522: Yeni Renault motorunun ilk fotoğrafları

Renault'nun "ayrı turbo" tasarımına geçtiği 2022 güç ünitesine dair ilk görseller ortaya çıktı.

Alpine A522: Yeni Renault motorunun ilk fotoğrafları
Franco Nugnes
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Can Çarpıcı
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Alpine, Barselona testlerine Renault'nun yeni "ayrı turbo" konseptine sahip 2022 güç ünitesiyle çıktı. Bu yeni motor, geçtiğimiz yıllardaki 6 silindirli Renault motorlarından oldukça farklı. 

Haberin kapak görselinde görebileceğiniz üzere, turbo ve kompresör ayrıldı. Mercedes ve Honda, bu motor felsefesini başarıyla kullanmışlardı. 

Renault da motorların dondurulacağı 2022 sezonu öncesinde turbo ve kompresörün ayrıldığı "ayrı turbo" felsefesine geçti.

Viry Chatillon'da üretilen motorun, Enstone'da üretilen şasiye paketlenmesi için ekstrem yöntemler denendi. 

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Bu sabah Fernando Alonso tarafından sürülen Alpine A522, motor paketlemesindeki yenilikler sayesinde daha güçlü bir şasiye sahip olacak. 

Kompresörden gelen havayı soğutan ısı değiştiricileri, şasinin arka tarafında yeni bir pozisyonda konumlandırılmış. 

Radyatörler ise motorun arkasındalar ve daha üstte konumlandırılmışlar. Radyatörlerin bulunduğu gövde bölümünün ve sidepod'un daha dar şekilde tasarlanması, aerodinamik anlamdaki farklı felsefeyi gözler önüne seriyor. 

Renault, 2022 güç ünitesiyle kalite anlamında ileri doğru bir adım atmak istiyor. 

Henüz tam olarak ne kadar olduğu bilinmese de motorun beygir gücünde artış yaşandı. Buna ek olarak, paketlenme aşamasında da gelişim sağlanarak şasi departmanına yardımcı olunması hedefleniyor.

Böylelikle, A522'nin genel performansı artabilecek. 

Alpine A522 side detail

Alpine A522 side detail

Fotoğraf: Giorgio Piola

 

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