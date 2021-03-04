Alpine A521'in hızı, görüntüsü kadar iyi değil mi?

Alpine geçtiğimiz günlerde yepyeni bir renk düzenine sahip olan A521'in örtüsünü kaldırdı ve taraftarlar mavi renge sahip olan bu araca hayran kaldılar.

Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun kullanacağı bu araç epey şık görünürken, işin teknik kısmıyla ilgili bazı soru işaretleri oluşmuşa benziyor.

Motorsport İtalya'nın haberine göre yeni Alpine, geçen yılki R.S.20'ye göre o kadar da farklı değil ve araçta büyük değişiklikler yer almıyor.

Padoktaki söylentilere göre aracın simülasyon verileri zaten heyecan verici değil ve aracın ilk fotoğrafları, durumun neden böyle olduğunu kanıtlıyor.

Pat Fry'ın şasi direktörlüğünü yaptığı aracın ilk fotoğrafları, araçta çok büyük değişiklikler olmadığın ortaya koyuyor.

Aracın ön bölümünde neredeyse hiçbir değişiklik yapılmazken, A521'in geneline bakıldığında göze çarpan yenilikçi bir çözüm bulunmuyor.

AlphaTauri, lansmanda temelde 2020 aracını tanıtmış ve yeni burun da dahil olmak üzere bir dizi yeniliği Shakedown'da kullanmıştı.

Alpine'in benzer bir yol izleyip izlemediği bilinmiyor, ancak Motorsport İtalya'ya göre mevcut söylentiler ve aracın ilk görüntüsü, pek de heyecan verici görünmüyor.