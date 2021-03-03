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Alpine, A521'i Silverstone'da piste çıkardı
Ekleyen: Kemal Şengül , Editör
Alpine, yeni sezonda mücadele edeceği A521 Formula 1 aracını ilk kez bugün piste çıkardı.
Takım yepyeni bir renk düzenine sahip yeni A521 aracını dün tanıtmış ve Esteban Ocon yeni aracı ilk kez çarşamba günü piste çıkaracaklarını açıklamıştı.
Beklendiği üzere Alpine, yeni aracını ilk kez bugün Silverstone'da piste çıkardı.
Öğleden sonra başlayan etkinlikte direksiyona geçen kişi Ocon'du ve Fransız pilot, kuru zeminde gerçekleştirilen testte yeni aracın tadına ilk bakan isim oldu.
Takım, çekim günü haklarından ilkini kullandığı için gün boyunca 100 kilometrelik bir sürüş yapabilecek.
Fransız ekibin gün içerisinde yeni araca dair pist üstü görüntüleri paylaşması bekleniyor.
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|Seri
|Formula 1
|Editör
|Kemal Şengül
Alpine, A521'i Silverstone'da piste çıkardı
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