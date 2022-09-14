Alpine 4 pilotla teste çıkacak, Vettel katılmayacak

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Motorsport.com'un daha önce duyurduğu üzere Alpine, Oscar Piastri'nin 2023 yılında McLaren'a geçme kararı almasının ardından 2021 Alpine A521 ile yapılması planlanan sezon içi testler için farklı sürücüleri kullanacak.

Bir Alpine sözcüsü, testin yapılacağını doğruladı ancak tarih veya sürücü bilgisi vermedi.

Fakat RacingNews365, Singapur GP öncesi yapılacak bu teste Nyck de Vries, Jack Doohan, Colton Herta ve Mick Schumacher'in katılacağını öğrendi.

İddiaya göre Sebastian Vettel, 2023 için Alpine ile görüşmelerde bulunmasına rağmen bu test için Macaristan'da olmayacak.

Görünüşe bakılırsa Alpine, emeklilik kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği konusunda Vettel ile görüşüyor ancak Alman pilot teste katılmama kararı almış durumda.

Vettel'in Renault CEO'su Luca de Meo ile Ferrari günlerine dayanan yakın bir ilişkisi var. Yine de gelecek yıl takımda yarışma ihtimali pek gerçekçi durmuyor.

Nico Hulkenberg'in de teste katılacağı iddia edilse de, kaynaklar bunun pek mümkün görünmediğini söylüyorlar.