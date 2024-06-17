Alpine, 2026'da Renault motorunu bırakıp müşteri takımı olabilir!
Fransız üreticinin Renault motorunu kullanmayı bırakmayı düşündüğü ve bunun için diğer üreticilerle görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Jack Doohan, Alpine A524
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Red Bull Powertrains HQ
Photo by: Jon Noble
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