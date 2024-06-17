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Formula 1 İspanya GP

Alpine, 2026'da Renault motorunu bırakıp müşteri takımı olabilir!

Fransız üreticinin Renault motorunu kullanmayı bırakmayı düşündüğü ve bunun için diğer üreticilerle görüşme halinde olduğu iddia edildi.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Jack Doohan, Alpine A524

Jack Doohan, Alpine A524

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Renault ve Alpine yönetiminin, zorlu geçen yılın ardından F1 projesini geliştirmek için kaldırmadık taş bırakmadığı ifade ediliyor.
Edinilen bilgilere göre Alpine, 2026 yılından itibaren Formula 1'de Renault motoruyla yarışmayı bırakacak ve bunun yerine bir müşteri takımı olacak.
Mevcut Renault güç ünitesinin rakiplerine kıyasla performans anlamında geride olması ve 2026'daki yeni nesil motorlar için işleri yoluna koyacaklarından emin olunamaması, motor tarafına büyük yatırımlar yapmaya gerek olup olmadığı sorusunu ortaya çıkardı.
Renault'nun 2026 güç ünitesi üzerinde çalışmaktan vazgeçmesi ve bunun yerine Alpine'i bir müşteri takımı haline getirmesi yönünde planlar yapıldığı öğrenildi.
Kaynaklar, Alpine takım müdürü Bruno Famin'in son haftalarda bu durum üzerinde kafa yorduğunu ve alternatif seçeneklerin neler olabileceğini görmek için rakip üreticilerle görüşmeler yaptığını belirttiler.
Renault için en mantıklı çözüm, 2026'dan itibaren kendi güç ünitesine sahip olacak Red Bull'dan motor olmak gibi görünüyor.
Taraflar arasında bazı görüşmeler olsa da, Red Bull'un lojistik zorluklar nedeniyle üçüncü bir takıma motor vermeye sıcak bakmadığı düşünülüyor.
Red Bull Powertrains HQ

Red Bull Powertrains HQ

Photo by: Jon Noble

Red Bull rotası gerçekleşmezse, en olası seçenek Mercedes olacak çünkü Aston Martin'in Honda'ya geçmesiyle Alman üreticinin müşteri sayısında azalma meydana gelecek.
Aston Martin ve McLaren ile yapılan anlaşmalar, Mercedes'in diğer otomotiv şirketlerine güç ünitesi tedarik etmekten çekinmediğini gözler önüne seriyor.
Alpine müşteri motoru yoluna gitmeye karar verir ve başka bir üreticiyle anlaşma yapamazsa, kural gereği en az müşteriye sahip üreticinin Renault'ya motor tedarik etmesi gerekecek.
Bu durumda, sadece Aston Martin'e motor tedarik eden Honda'nın kapısı çalınacak.
Müşteri motoruna geçiş Alpine'in giderlerini azaltacak ve potansiyel olarak daha rekabetçi güç üniteleri sağlayacak.
Böylelikle Viry Chatillon motor departmanın başka bir tarafa satılmasının da önü açılacak.
Alpine, şimdilik tüm bu haberler karşısında yorum yapmayı reddetti.

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Kemal Şengül
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