Alpine, 2026'da Ferrari'nin F1 motorunu kullanmaya başlayabilir

Alpine, şu anda pist üstündeki birkaç fabrika takımından birisi. Renault'dan Alpine adına dönüşen Enstone merkezli takım, bir fabrika takımı olarak bazı takımlardan daha iyi bir pozisyona sahipti.

Güç ünitesi üretiminden sorumlu olmak, bir ekibin geliştirme ve aerodinamik konseptinin her yönünü kontrol etmesini sağlar. Müşteri takımları ise kendilerine verilen spesifikasyonlar çerçevesinde çalışmak zorundadır.



Bu nedenle, Alpine'in Renault motorlarından vazgeçme konusundaki görünürdeki istekliliği biraz endişe verici. Kağıt üzerinde, 2026'da güç ünitelerinden vazgeçmek en büyük avantajlarından birini kaybetmek anlamına gelecektir. Ancak Alpine, Renault'nun güç ünitesi tarafında istediği noktada olmaması nedeniyle farklı bir yol izleyecek gibi duruyor.

Birçokları için bu yol, Alpine için geriye doğru atılmış bir adım gibi görünüyor. Enstone merkezli ekibin yeteneklerine güvenmediğinin bir itirafı olarak yorumlanabilir.

Potansiyel tedarikçilerle görüşmeler çoktan başladı. 2026 motor düzenlemeleri başladığında, birçok üretici işin içinde olacak: Mercedes, Ferrari, Honda, RB/Ford, Audi ve (şimdilik) Renault.

Red Bull Alpine'e tedarik etmeyi şimdiden reddetti. Red Bull'un eski motor tedarikçisine güç verdiğini görmek büyük bir ironi olsa da, takım diğer takımlara tedarik sağlamaya hazır olmadığını kabul ediyor.

Aynı durum, 2026'da motor üreticisi olarak ilk çıkışını yapacak olan Audi için de geçerli. Bu durumda geriye üç gerçekçi seçenek kalıyor: Ferrari, Mercedes ve Honda.

Ferrari'nin Alpine'in en heyecanla araştırdığı olasılıklardan biri olduğu anlaşılıyor.

Maranello merkezli takım 2026'da müşterilerinden biri olan Sauber'i kaybediyor. Bu da Ferrari'ye doldurması gereken bir boşluk veriyor. F1'de bir müşteri takımına sahip olmanın faydaları var, yani Ferrari bu işbirliğine açık olabilir.

Alpine Carlos Sainz gibi isimlerle görüşürken, belki de yeni bir model onları daha cazip bir proje haline getirebilir.

Flavio Briatore'nin Fransız takımında cesur değişiklikler yapması bekleniyor. Bu değişikliklerden birisi güç ünitesi değişikliği olacak gibi duruyor.