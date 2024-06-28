Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Avusturya GP

Alpine, 2026'da Ferrari'nin F1 motorunu kullanmaya başlayabilir

Son dönemde adı yaptığı ve yapacağı transferlerle anılan Alpine F1 takımı, 2026'da Renault motorunu bırakıp Ferrari motoruna geçebişir.

Abdullah Çelik
Abdullah Çelik
Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Alpine, şu anda pist üstündeki birkaç fabrika takımından birisi. Renault'dan Alpine adına dönüşen Enstone merkezli takım, bir fabrika takımı olarak bazı takımlardan daha iyi bir pozisyona sahipti.

Güç ünitesi üretiminden sorumlu olmak, bir ekibin geliştirme ve aerodinamik konseptinin her yönünü kontrol etmesini sağlar. Müşteri takımları ise kendilerine verilen spesifikasyonlar çerçevesinde çalışmak zorundadır.


Bu nedenle, Alpine'in Renault motorlarından vazgeçme konusundaki görünürdeki istekliliği biraz endişe verici. Kağıt üzerinde, 2026'da güç ünitelerinden vazgeçmek en büyük avantajlarından birini kaybetmek anlamına gelecektir. Ancak Alpine, Renault'nun güç ünitesi tarafında istediği noktada olmaması nedeniyle farklı bir yol izleyecek gibi duruyor.

Birçokları için bu yol, Alpine için geriye doğru atılmış bir adım gibi görünüyor. Enstone merkezli ekibin yeteneklerine güvenmediğinin bir itirafı olarak yorumlanabilir.

Potansiyel tedarikçilerle görüşmeler çoktan başladı. 2026 motor düzenlemeleri başladığında, birçok üretici işin içinde olacak: Mercedes, Ferrari, Honda, RB/Ford, Audi ve (şimdilik) Renault.

Red Bull Alpine'e tedarik etmeyi şimdiden reddetti. Red Bull'un eski motor tedarikçisine güç verdiğini görmek büyük bir ironi olsa da, takım diğer takımlara tedarik sağlamaya hazır olmadığını kabul ediyor.

Aynı durum, 2026'da motor üreticisi olarak ilk çıkışını yapacak olan Audi için de geçerli. Bu durumda geriye üç gerçekçi seçenek kalıyor: Ferrari, Mercedes ve Honda.

Ferrari'nin Alpine'in en heyecanla araştırdığı olasılıklardan biri olduğu anlaşılıyor.

Maranello merkezli takım 2026'da müşterilerinden biri olan Sauber'i kaybediyor. Bu da Ferrari'ye doldurması gereken bir boşluk veriyor. F1'de bir müşteri takımına sahip olmanın faydaları var, yani Ferrari bu işbirliğine açık olabilir.

Alpine Carlos Sainz gibi isimlerle görüşürken, belki de yeni bir model onları daha cazip bir proje haline getirebilir.

Flavio Briatore'nin Fransız takımında cesur değişiklikler yapması bekleniyor. Bu değişikliklerden birisi güç ünitesi değişikliği olacak gibi duruyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber McLaren, düşük hızlardaki problemi çözmek için Avusturya'ya yeni ön kanatla geldi
Sonraki haber Horner, Jos Verstappen'in "çocukça" suçlamalarının ardından müdahale iddialarını reddetti

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Abdullah Çelik
Daha fazlası
Abdullah Çelik
Canlı sohbet: İspanya GP 2. antrenman seansı

Canlı sohbet: İspanya GP 2. antrenman seansı

Formula 1
İspanya GP
Canlı sohbet: İspanya GP 2. antrenman seansı
2025 WEC Hypercar sınıfında üreticiler iki araçla yarışmak zorunda olacak

2025 WEC Hypercar sınıfında üreticiler iki araçla yarışmak zorunda olacak

WEC
2025 WEC Hypercar sınıfında üreticiler iki araçla yarışmak zorunda olacak
Liberty Global, Formula E'nin çoğunluk hissesini satın alıyor

Liberty Global, Formula E'nin çoğunluk hissesini satın alıyor

Formula E
Liberty Global, Formula E'nin çoğunluk hissesini satın alıyor

Son Haberler

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren'in Piastri'nin cezasına yönelik protestosu "kabul edilemez" bulunarak reddedildi
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı

F1 Formula 1
Avusturya GP
'Dehşete kapılan' Tsunoda, Avustralya GP sıralamalarında hakaret ettiği için para cezasına çarptırıldı
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı

WRC WRC
Polonya Rallisi
WRC Polonya: Rovanpera unutulmaz bir galibiyete doğru ilerliyor, Evans lastik sorunu yaşadı
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

F1 Formula 1
Avusturya GP
McLaren, Piastri'nin cezasını protesto etti

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye