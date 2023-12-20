Alpine, 2026 motoruna odaklandı
Renault/Alpine, mevcut güç ünitesinde ilerleme kaydedemeyeceğine inanmasının ardından tüm odağını 2026'ya çevirdi.
Alpine halihazırda Renault güç ünitesi kullanıyor ve turbo hibrit motorlar dönemine pek iyi başlayamayan Fransız üretici, hâlâ rakiplerinin gerisinde.
Geçen yıl Renault, dayanıklılıktan ödün vermek pahasına daha gelişmiş turbo tasarımına geçmiş ve daha fazla performans için risk almaya karar vermişti.
Bunun ardından, motorlarla ilgili düzenlemeler donduruldu ve FIA sadece dayanıklılığı arttırmaya yönelik çalışmalara izin verdi.
2023 sezonu ilerledikçe RE22'nin dayanıklılık sorunları çözülmüş hali olan RE23 güç ünitesinin Honda, Mercedes ve Ferrari'den yaklaşık 20 ila 30 beygir daha geride olduğu anlaşıldı.
Renault, güç üniteleri arasındaki farkların azalmasını sağlayacak bir sistem getirilmesini ve güç ünitesinin performansını arttırmalarına izin verilmesini umuyordu fakat bu istek geçtiğimiz süreçte kabul görmedi.
Son gelen bilgilere göre Renault, artık mevcut güç ünitesinde performans elde edemeyeceğini kabullendi ve 2026'ya odaklandı.
Şu anda Renault güç ünitesi departmanının parası ve kaynakları 2026'ya ayrıldı.
Fransız üretici, yazılım üzerinde çalışarak RE23'ten daha fazla güç elde etmeyi umuyor ancak bunun ne kadar olacağı belli değil.
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Pierre Gasly, Alpine A523
Son Haberler
Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı
Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı Newey, Verstappen'in F1'in en iyileriyle ortak olan 'özelliğini' açıkladı
Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"
Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu" Vasseur: "Daha agresif zihniyet 2023'te Ferrari'nin en büyük gelişimi oldu"
Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"
Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir" Jordan: "2024'te McLaren büyük bir sürpriz yapabilir"
Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"
Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit" Perez: "Genişleyen takvim uzun F1 kariyerleri için bir tehdit"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar