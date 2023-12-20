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Alpine, 2026 motoruna odaklandı

Renault/Alpine, mevcut güç ünitesinde ilerleme kaydedemeyeceğine inanmasının ardından tüm odağını 2026'ya çevirdi.

Editör Ezel Tan
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Engine cover on the Alpine A523

Alpine halihazırda Renault güç ünitesi kullanıyor ve turbo hibrit motorlar dönemine pek iyi başlayamayan Fransız üretici, hâlâ rakiplerinin gerisinde.

Geçen yıl Renault, dayanıklılıktan ödün vermek pahasına daha gelişmiş turbo tasarımına geçmiş ve daha fazla performans için risk almaya karar vermişti.

Bunun ardından, motorlarla ilgili düzenlemeler donduruldu ve FIA sadece dayanıklılığı arttırmaya yönelik çalışmalara izin verdi.

2023 sezonu ilerledikçe RE22'nin dayanıklılık sorunları çözülmüş hali olan RE23 güç ünitesinin Honda, Mercedes ve Ferrari'den yaklaşık 20 ila 30 beygir daha geride olduğu anlaşıldı.

Renault, güç üniteleri arasındaki farkların azalmasını sağlayacak bir sistem getirilmesini ve güç ünitesinin performansını arttırmalarına izin verilmesini umuyordu fakat bu istek geçtiğimiz süreçte kabul görmedi.

Son gelen bilgilere göre Renault, artık mevcut güç ünitesinde performans elde edemeyeceğini kabullendi ve 2026'ya odaklandı.

Şu anda Renault güç ünitesi departmanının parası ve kaynakları 2026'ya ayrıldı.

Fransız üretici, yazılım üzerinde çalışarak RE23'ten daha fazla güç elde etmeyi umuyor ancak bunun ne kadar olacağı belli değil.

Pierre Gasly, Alpine A523

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Pierre Gasly, Alpine A523

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