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Formula 1 İtalya GP

Alpine, 2026 F1 motor projesiyle ilgili "nihai kararını" henüz vermemiş

Renault'nun CEO'su Luca de Meo, F1 motor projesinin geleceğine ilişkin kararlarını vermediklerini açıkladı.

Ezel Tan
Esteban Ocon, Alpine A524, Franco Colapinto, Williams FW46

Esteban Ocon, Alpine A524, Franco Colapinto, Williams FW46

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Eski Alpine takım patronu Bruno Famin, yaz tatilinin başlamasından hemen önce basına yaptığı açıklamada Renault'nun kendi motor projesine son vererek, Mercedes ile anlaşmayı planladığını söylemişti.

Plan, Mercedes'in müşterisi olmak ve motor da dahil olmak üzere çeşitli parçaları Alman üreticiden almaktı.

Viry-Châtillon'daki Renault çalışanları, bu plan karşısında rahatsız oldu ve Monza yarış hafta sonunda protesto düzenledi.

Buna karşılık Renault CEO'su Luca de Meo, kendi motorlarının üretiminden vazgeçme konusunda nihai kararın verilmediğini söyledi.

Luca de Meo, Monza'da yaptığı açıklamada, “Yönetim Kurulunun durumu değerlendirmesi yapması ve nihai kararını vermesi için dört ya beş haftamız var."

"Hangi yaklaşımın 2026'dan itibaren bize Formula 1'de daha fazla rekabet gücü sağlayacağını analiz ediyoruz. Her türlü olasılığı değerlendiriyoruz."

"Mercedes motoruna geçme fikrini  gerçekten değerlendiriyoruz ama bu tek seçenek değil. Bir karar verirken göz önünde bulundurmamız gereken pek çok faktör var."

"Pazarlama departmanı bu konuda ne düşünüyor? Bu geçişin mali taraf da dahil olmak üzere ne gibi olumsuz sonuçları olabilir?"

"Amacımız rekabetçi bir proje yaratmak. Dolayısıyla seçimlerimizi yaparken pek çok faktörü göz önünde bulunduruyor ve bunu büyük bir dikkatle yapıyoruz.”

Esteban Ocon, Alpine A524

Esteban Ocon, Alpine A524

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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