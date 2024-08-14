Alpine, 2025 otomobilinin temelini oluşturacak "oldukça büyük" bir güncelleme getirmeyi planlıyor

Alpine, Formula 1 sezonunun son aşamaları için 2025 aracının temelini oluşturacak "oldukça büyük" bir güncelleme planlıyor.

Fransız üretici, 2024 sezonunda zorlu bir dönem geçirdi ve A524 aracı, sezonun başında Bahreyn'de griddeki en yavaş araç olarak yer aldı. O zamandan bu yana, takımda teknik direktör Matt Harman'ın Williams'a geçişi ve takım patronu Bruno Famin'in yakında ayrılacak olması gibi büyük altyapı değişiklikleri gerçekleşti.

Ancak, Flavio Briatore'nin F1 takım danışmanı olarak ve David Sanchez'in idari teknik direktör olarak ekibe katılması gibi bazı yeni işe alımlar da oldu. Ayrıca, Oliver Oakes, yaz arasından sonra takım patronu olacak.

Bu değişiklikler, takımın pist üzerinde sağlam ilerleme kaydetmesiyle paralel bir şekilde ilerliyor. Sezonun başındaki zorlukların ardından, Alpine daha düzenli puanlar alan bir takım haline geldi. Enstone merkezli ekip şu anda takımlar şampiyonasında sekizinci sırada yer alıyor.

Belçika Grand Prix'sinde gelen büyük bir güncellemenin ardından, takım sezon sonu yarışları için büyük bir değişiklik planladığını açıkladı.

Sanchez, bu son güncellemelerle ilgili olarak, "Bu, art arda gelecek güncellemelerden ilki. Oldukça büyük olan bir tane daha var ve bu gelecek yıl için temel oluşturacak. Bu yılki araç üzerinde kesinlikle daha fazlasını yapacağız." dedi.

David Sanchez, Alpine Executive Technical Director Photo by: Alpine

Sanchez, takıma katıldığından bu yana, iki aşamalı bir güncelleme programını başlatmak için bilinçli olarak çalıştıklarını söyledi.

"İlk günden beri bunun üzerinde çalışıyoruz."

"Diğeri ise daha ileri gitmek için biraz daha fazla zaman gerektiren bir uzantısı." dedi.

Güncellemenin ne zaman geleceği sorulduğunda Sanchez, "Ara sonrasındaki birkaç yarışta." diye yanıt verdi.

Sezonun erken aşamalarında Alpine, aşırı ağır bir araç ve büyük çekiş sorunlarıyla mücadele ederken, Sanchez, artık takımın sorun çözme aşamasından büyük ölçüde çıktığını ve bunun yerine saf performans kazançlarını kovaladığını söyledi.

"Bir numaralı sorun, herkes için daha fazla yere basma kuvveti bulmak ve mevcut araçla ilgili bazı anomalileri tasarımdan çıkarmaya çalışmak."

"Son güncelleme paketi öncelikle daha fazla yere basma kuvveti için tasarlandı, ancak aynı zamanda biraz daha yüksek hız da sağlıyor." diye açıkladı.

Mayıs ayında Alpine'e katılan Sanchez, organizasyonda büyük değişiklikler yapmak için fazla zaman bulamadı. Ancak şimdi her şeyin 2026'daki kural değişikliğine hazır olacak şekilde ilerlediğini düşünüyor.

"Altyapı açısından bakıldığında, ekip planlarında zaten oldukça ilerlemişti."

"Ancak birlikte bazı konulara diğerlerinden daha fazla öncelik vermemiz gerekip gerekmediğine baktık.”