Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor
Alpine Formula 1 pilotları Esteban Ocon ve Pierre Gasly, takımın araç tasarımını kökten değiştirmesinin ardından 2024 sezonuna geri adım atarak başlamaya hazırlar.
Alpine A524
Fotoğraf tarafından: Alpine
Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine
Fotoğraf tarafından: Alpine
Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak
Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak Alpine WEC Hypercar kadrolarını tanıttı, Jules Gounon yedek pilot olacak
Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"
Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım" Ocon: "Mercedes'le hâlâ güçlü bağlantılarım var ama şu an Alpine'e odaklandım"
Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı
Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı Alpine, 2024 WEC aracı A424 LMDh'yi tanıttı
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