Alpine, 2024'teki konsept değişikliğinin ardından zor bir başlangıç bekliyor

2023'ü 6. sırada tamamlayan Alpine dün 2024 F1 aracını tanıtırken, takımın teknik direktörü Matt Harman eski araçtan sadece direksiyonu yeni araca taşıdıklarını, geri kalan her şeyi değiştirdiklerini söyledi.

Aerodinamiğin yanı sıra arka süspansiyon ve soğutma paketinin yeniden tasarlanmasını da içeren "agresif" yenileme, ileride çok daha fazla geliştirme potansiyelini ortaya çıkarmayı ve Ocon ve Gasly'ye daha uyumlu ve ayarlaması daha kolay bir araç sağlamayı amaçlıyor.

Bununla birlikte, bu yeni tasarımla birlikte başlangıçta ideal ayarları bulmadan önce bir miktar geride kalınmasından endişe duyuluyor.

Ocon, Motorsport.com'un Alpine'in zor bir başlangıç için hazırlanıp hazırlanmadığı sorusuna "Bu olası bir senaryo."

Alpine A524 Fotoğraf tarafından: Alpine

"Yeni bir konseptimiz var, araç tamamen yeni ve bunu yaptığınızda normalde bir adım geri atarsınız. Durumun böyle olduğunu söyleyemem çünkü henüz aracı yere indirmedik. Ancak planımız yıl boyunca onu geliştirmek ve turlar attıkça daha fazla ilerleme kaydetmek."

"Hemen iyi bir geri bildirim almak, nereleri geliştirmemiz gerektiğini bilmek, yaptığımız konsept seçimlerinin doğru olup olmadığını görmek çok önemli olacak. Nereden başladığımız o kadar da önemli değil ama sezon ortasında nerede olduğumuz önemli olacak." şeklinde cevap verdi.

Gasly de benzer şekilde, kendisinin ve Ocon'un "biraz sabırlı" kalması gerekebileceği konusunda uyarıda bulundu.

"Matt'in de dediği gibi, geçen yıldan kalan tek şey direksiyon simidi. Yani boş bir kağıt parçasından, temelde sıfırdan başladığınızda, her zaman daha fazla risk vardır."

"Ancak, daha büyük ödüller almak istiyorsanız bir noktada risk almak zorundasınız, biz de bu stratejiyi izlemeye karar verdik."

"Aracı henüz denemedik, Bahreyn'i beklememiz ve ilk hissi almamız gerekiyor. Ancak ortaya çıkarabileceğimiz bir potansiyel olduğunu biliyoruz, sadece biraz sabırlı olmamız gerekebilir."

Pierre Gasly, Esteban Ocon, Alpine Fotoğraf tarafından: Alpine

Toptan değişiklikler, Alpine'in sezona McLaren'in geçen yıl Bakü'de konsept değişikliğinin başlangıçta performans getirmediği ancak Woking takımının sonraki güncelleme paketleriyle dramatik adımlar atmasına izin verdiği benzer bir yerde başladığı anlamına geliyor.

Gasly, McLaren'in hikayesinin ve Aston Martin'in bir önceki kış yaptığı hızlı iyileştirmelerin, yazdan bu yana önemli personel değişiklikleri yapan Alpine'in de benzer bir sıçrama yapabileceğine dair umut verdiğini söyledi.

"Bence bu kesinlikle F1'de bir sezon boyunca büyük bir geri dönüş yapmanın mümkün olduğunu gösteriyor. Açıkçası, yıla nasıl bir performansla başladığınıza bağlı, bu yüzden kesinlikle umutluyum."

"Takımdaki zihniyeti görebiliyorum. Ruhu görebiliyorum, transferleri görebiliyorum. Bir yarış takımı olarak nereye gittiğimizi görebiliyorum. Doğru adımları atıyoruz."

"Açıkçası, F1'de tamamen yeni bir konseptle geldiğinizde bu o kadar kolay değildir, başlangıçta beklediğiniz tüm ödülleri alamayabilirsiniz."