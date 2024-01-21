Alpine: "2024'te araç yepyeni olacak"

Alpine, Aston Martin ve McLaren'in önemli performans artışları elde etmesiyle 2023'te altıncılığa geriledi.

Teknik direktör Matt Harman, takımın geçen sezonun ilk turlarında A523 ile başa çıkmakta zorlandığını ve 2024 için araçlarının tamamen elden geçirileceğini itiraf etti.

Esteban Ocon ve Pierre Gasly sırasıyla Monako ve Hollanda'da birer podyum elde etmiş olsalar da, Alpine'in orta sıralardaki rakipleri tarafından atılan adımlar, Enstone takımına önümüzdeki sezona girerken telafi etmesi gereken bir zemin bıraktı.

Teknik direktörleri, geçen sezon aracını tam olarak anlayamadıklarını ve bu nedenle de araca alışmalarının biraz zaman aldığını itiraf etti.

Harman, Formula1.com'a verdiği demeçte, "İkinci, üçüncü, belki de dördüncü yarışa kadar aracı tam anlamıyla kavrayamadık."

"Bu bizi de şaşırttı. Fabrika ile birlikte çok yetenekli bir pist kenarı mühendislik ekibimiz var ancak bunu kavramamız biraz zaman aldı."

Fotoğraf: Giorgio Piola Alpine A523 side detail

"Bunun nedeni ayar penceresinin çok dar olması - bu yüzden taviz vermek zorunda kalıyorsunuz. Gerçekten zor bir durum." dedi.

Yer etkisi düzenlemelerinin uygulandığı son iki sezondaki deneyimlerinden ders alan Harman, 2024'e hazırlanırken takımın araç önemli ölçüde elden geçireceğini açıkladı.

Harman, "Araç tasarlama konusunda A522'deki kadar iyi bir performans gösteremedik."

"Her geliştirme çabamızda araca yük bindirdik ve araçtan çok fazla ağırlık aldık - elde edilecek çok fazla performans vardı."

"İşler daha da zorlaştı. Daha fazla ayrıntıya girmeniz gerekiyor, bu yüzden parayı neye yatırdığımız konusunda daha dikkatli olmalıyız. 2023'ün 2022 kadar başarılı geçtiğini düşünmüyorum."

"Bu nedenle 2024'te araç yepyeni olacak. Bunu gridde de göreceksiniz çünkü biz geleceğe bakarken aracın birkaç yıl dayanması gerekiyor." dedi.