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Formula 1 Haberler

Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor

Ekleyen:
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Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

Alpine CEO'su Laurent Rossi, yeni kurallara rağmen hemen şampiyonluk savaşında olmalarını beklemiyor ve hedeflerini 2024 veya 2025'te şampiyon olmak olarak belirliyor.

Alpine, 2024 veya 2025'te şampiyonluk hedefliyor

Renault, Formula 1'e geri dönmesinin ardından kendisine beş yıl içerisinde şampiyon olma hedefli koymuştu ancak bu hedefe ulaşamadı.

Takım bazen iyi adımlar atsa da, hiç düzenli olarak podyum için savaşabileceği bir konuma gelemedi.

Şimdi yeni bir kural dönemi var ve bu da Alpine'e, kağıt üstünde daha fazla fırsat veriyor. Ancak Alpine, hemen şampiyonluk savaşında olmalarını beklemiyor ve bunun yerine uzun vadede şampiyon olmayı hedefliyor.

Alpine CEO'su Lurent Rossi, takımın hedefleri sorulduğunda şöyle dedi:  "Formula 1'deki bir sonraki kural döneminin sonunda kazanmak istiyoruz."

"Oraya ulaşmak için gereken tüm araçlara sahip olduğumuza inanıyorum."

"Gelecek yıl performans sıfırlanacak, herkes baştan başlayacak ve hepimiz aynı kısıtlamalar altında çalışacağız. Elbette bazıları daha iyi kaynaklara sahip olsa da aşağı yukarı şartlar aynı olacak."

"Bu da mücadeleyi bizim için biraz daha kolay hale getirecek çünkü 200 milyon koymazken, onlar 500 milyon koyuyorlar."

"Formula 1'in fiziksel testlerden giderek daha uzaklaşması ve simülatöre ve verilere daha fazla odaklanması da bizim için olumlu. Örneğin Renault bünyesinde yapay zeka konusunda oldukça ileri düzeydeyiz ve bunu insanları eğitmek için de kullanıyoruz."

"Bu, veri analizinde ve ayrıca yarış sırasında stratejik seçimlerde bize yardımcı olabilir."

"Bütün bu küçük şeyler bir araya gelerek, en iyi takımlarla aradaki farkı kapatmamıza ve hatta belki onları geçmemize yardımcı olabilir."

Ancak Rossi, bu planların uygulamanın zaman alacağını ve F1'de hiçbir şeyin bir gecede olmayacağını biliyor.

"Yarışlar kazanmak ve bu kural döneminin sonunda bir şampiyonluk kazanmak istiyoruz. Bu, kuralların tekrar ne zaman değişeceğine bağlı olarak 2024 veya 2025'te olabilir."

"Dört yıl ayrıca gerçekten bir şeyler inşa etmek için iyi bir hazırlık süresi gibi görünüyor. Bunu örneğin Red Bull ve Mercedes'te de gördük."

"İstediğiniz takımı bir araya getirmek dört veya beş yıl alıyor fakat daha ilerisine bakmamalıyız çünkü o zaman yeni düzenlemeler gelecek ve her şey sıfırlanacak."

Fernando Alonso, Alpine A521

Fernando Alonso, Alpine A521

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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