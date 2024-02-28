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Formula 1

Alpine, 2024 sezonuna "zor" bir başlangıç yapmayı bekliyor

Alpine'in takım patronu Bruno Famin, takımın Bahreyn'de kolay bir hafta sonu geçirmesini beklemiyor.

Ezel Tan
Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Zak Mauger / Motorsport Images

Alpine, testlerde iyi bir performans sergileyemedi ve sezona iyi bir başlangıç yapmaları pek de mümkün görünmüyor.

Ancak Famin, Bahreyn kötü geçse bile sonraki yarışlarda gelişebilecekleri görüşünde.

Famin, "Bu hafta sonu yeni sezonun Bahreyn'de başlamasını sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Ekip olarak geçen hafta A524 üzerinde çalışıp, onu geliştirdiğimiz üç günlük bir test süreci geçirdik."

"Sezona zorlu bir başlangıç yapacağımızı biliyoruz. Formula 1'in bir parçası olduğu için tüm zorlukları kabulleniyoruz."

"Önümüzdeki haftalarda ve aylarda A524'ü iyileştirmek için çok çalışmamız gerekiyor."

"Araç iyi temel parametrelere sahip, bu nedenle sezon boyunca geliştirebileceğiz."

"Son birkaç hafta ve ayda, takımın sahip olduğu uyumu görmekten çok memnun oldum ve bu uyum geçen hafta aracın piste çıkmasıyla doruğa ulaştı."

"Daha da ilerlemek için bu sıkı çalışmayı sürdüreceğiz."

"Esteban ve Pierre'in başarıya aç olduklarını ve takımın gelişimi için gerekli rolleri oynamak için sabırsızlandıklarını biliyorum. Onların profesyonelliklerine ve deneyimlerine güvenmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Pierre Gasly, Alpine A524

Pierre Gasly, Alpine A524

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

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