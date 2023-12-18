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Alpine, 2024 aracının 'baştan aşağı' yeni olacağını açıkladı

Alpine Formula 1 teknik direktörü Matt Harman, takımın 2023'te bir gelişim platosuna ulaşmasının ardından gelecek yılki A524'ün 'baştan aşağı' yeni olacağını söylüyor.

Adam Cooper
Editör Adam Cooper
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Esteban Ocon, Alpine A523

Alpine bu sezon iki üçüncülük elde etti. Ancak dünya şampiyonasında dördüncü sıradan altıncı sıraya geriledi.

Takım, mevcut aracı geliştirmekten çok az şey kazanılacağını kabul etti ve bunun yerine gelecek yılın otomobili için toptan değişikliklere odaklandı.

Diğer takımlar gibi Alpine de 2026'daki yeni düzenlemelere yönelik Ar-Ge çalışmaları yapılacağından 2025 sezonunun temelini oluşturacak bir 2024 aracı yaratma zorluğuyla karşı karşıya.

Harman, takımın A523 ile umduğu kadar ilerleme kaydedemediğini kabul ediyor.

Autosport'un bu yılki otomobilin gelişim süreciyle ilgili sorusu üzerine Harman, "A522'de yaptığımız kadar iyi bir iş çıkaramadık."

"Bence [2022'de] harika bir yıl geçirdik. O yıl aracın gelişimine her dokunduğumuzda yük bindirdik ve aynı zamanda araçtan çok fazla ağırlık aldık. Yani elde edilecek çok fazla performans vardı."

"Bu asimptota ulaştıkça ve şu anda gördüğümüz yük türlerine yaklaştıkça, giderek daha zor hale geliyor ve giderek daha fazla ayrıntıya girmeniz gerekiyor."

"Bu da paramızı nasıl harcadığımız konusunda biraz daha dikkatli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Bu yüzden bu yılın 522 kadar başarılı olduğunu düşünmüyorum."

"Bu yüzden önümüzdeki yıl kendimize yeniden alan açmamız gerektiğini düşünüyorum, bu da aracın baştan aşağı yenileneceği anlamına geliyor."

"Sanırım bunu gridde aşağı yukarı göreceksiniz. Çünkü biz geleceğe bakarken aracın birkaç yıl dayanması gerekiyor." dedi.

Matt Harman, Technical Director, Alpine F1

Photo by: Alpine

Matt Harman, Technical Director, Alpine F1

Alpine, sezonun erken bir döneminde dünya şampiyonasında altıncı sırayı garantiledi. Şampiyonada savaşacakları bir amaçlarının olmaması, takımın 2024 otomobiline erken geçiş yapmasına yardımcı oldu.

Harman, "Bu yıl tam olarak olmak istediğimiz yerde olmadığımızı biliyorduk, sahip olduğumuz sınırlamalar nedeniyle araçtaki gelişmelerimizin biraz durgunlaştığını biliyorduk."

"O noktaya ulaştığınızı bildiğinizde, şampiyonada nerede olduğunuzu anlamanız ve kendinize 'hadi geçelim' demeniz daha iyi olur ve biz de oldukça hızlı bir şekilde geçtik."

"Mekanik olarak araca 2022'nin 45. haftasında başladık. Şasiyi oluşturmaya ve ağırlık azaltma konusuna çok erken başladık. Bu artık çok düzenli olarak yaptığımız bir şey. Ama muhtemelen daha önce hiç yapmadığımız kadar erken." dedi.

Harman'a göre A523 ile ilgili asıl sorun, tatlı noktaya getirmenin zor olduğu bir araç olması.

"Bence zayıf yönü, çok dar bir pencerede çalışıyor olması. Belirli bir yüzey koşuluna veya yüksek sürüş özellikleri isteyen bir piste giderseniz, kendimizi daha fazla zorlandığımız ve pilotların otomobilden zevk almadığı bir konumda bulabiliriz."

"Şu anda zayıf yönlerinden biri de bu, oldukça dar bir aralıkta çalışıyor olması. Bu yüzden çalışma aralığını biraz genişletmemiz gerekiyor. Sezona girerken yeterince genişlettiğimizi düşünüyorduk ama belli ki genişletememişiz. Bu yüzden bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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