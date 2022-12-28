Alpine, 2023'te üçüncü sıraya yaklaşmayı hedefliyor

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Alpine, 2022 yılında McLaren'ı mağlup etmeyi ve şampiyona dördüncüsü olmayı başardı. Bunda Esteban Ocon ve Fernando Alonso'nun istikrarlı şekilde puan almasının büyük payı vardı.

Diğer tarafta McLaren'ın topladığı puanların büyük kısmını Lando Norris alırken, Daniel Ricciardo yıl boyunca beklenen performansı veremedi. Bu da İngiliz ekibi olumsuz etkiledi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, bu yıl kendilerine şampiyona dördüncülüğünü getiren şeyin "istikrar" olduğunu kabul ediyor. Yine de gelecek yıl için hedefi "şampiyona üçüncüsüyle arayı iyice kapatmak" olarak belirliyor.

Szafnauer, "Sezon boyunca alınan sonuçlara bakarsanız ve Norris'in puanlarını ikiye katlarsanız, bizden daha yukarıda olacaklarını görürsünüz."

Esteban Ocon, Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

"Elbette böyle bir şey olmayacak fakat her hafta sonu iyi sonuçlar alabilen ve gerçekten rekabetçi olan iki sürücüye sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor."

"Bu, özellikle de çok fazla puan alamayan orta grup takımları için çok önemli. Bir takım, yedinci ve sekizinci ya da sekizinci ve dokuzuncu yerine 8. ve 12. olursa, bu zamanla önemli bir farka yol açar."

"Gelecek yıl potansiyel bir şampiyonluk savaşına doğru bir sonraki adımı atmalıyız. Bunun için 100 Grand Prix'nin yeterli olacağını düşünüyoruz. Yirmi yarış çoktan geride kaldı, geriye seksen kaldı. Bu yıl dördüncüyüz ama beşinciliğin sınırındayız."

"Bu da bizi gelecek yıl üçüncülüğe yaklaştıracak ciddi bir adım atılması gerektiği anlamına geliyor."

"2023'te üçüncülüğe beşincilikten daha yakın olmamız gerekiyor. Bu, dördüncü olsak bile kaydettiğimiz ilerlemenin büyük bir göstergesi olacak." dedi.