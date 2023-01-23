Alpine, 2023'te dayanıklılık sorunlarını azaltacağından emin

Haberi dinle

Alpine, 2022 yılında mümkün olan en hızlı güç ünitesini üretmeye odaklandı ve bunu yaparken dayanıklılığa eskisi kadar önem vermemiş oldular.

Bunun temel sebebi, 2022 yılında güç ünitesi gelişiminin dondurulacak olmasıydı. Bu noktadan sonra performans kazandıracak güncellemeler yapılmasına izin verilmiyor ancak dayanıklılığı artıracak çözümler uygulanabilir.

Hal böyle olunca 2022, Alpine için pek çok dayanıklılık sorunuyla geçti. Ancak performans zaman zaman umut vericiydi.

Alpine güç ünitesi patronu Bruno Famin, Alpine'in izlediği yaklaşımı savundu ve 2023'te sorunlarını çözebileceklerine inandığını söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Famin, "Güç ünitesi üzerinde çalışırken epeyce risk aldık."

Fernando Alonso, Alpine A522 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Mümkün olduğunca hafif bir motor üretmek istedik ve normal yapacağımız tam doğrulama sürçlerinden geçmeyerek riskler aldık."

"Gerçekten son ana kadar motor geliştirmek istedik. Sanırım biraz geç kaldık çünkü sorunlar yaşadık. Fakat son ana kadar gelişmek istedik."

"Bazı sorunlar yaşamış olsak da stratejinin doğru olduğunu düşünüyorum."

"Singapur'da iki sorun yaşadık; aslında bu çok garipti; Sekiz turda iki farklı sorun yaşamak inanılmazdı."

"Ancak yaşadığımız diğer tüm sorunlar daha çok yardımcı parçalardaydı. Örneğin su pompası, yakıt pompası... Haliyle bu sorunları 2023'e kadar çözebileceğimiz konusunda oldukça iyimseriz."

"2023 için hedefimiz aynı performans seviyesini korumak ve her şeyi dayanıklı kılmak." dedi.