Alpine 2023'te bir sonraki adım için neler planlıyor?

Alpine A522, her hafta sonu kesinlikle takip eden grubun en hızlısı değildi ancak birçok durumda, özellikle yüksek verimli pistlerde ve düşük hızlı virajlarda iyi performans gösterdi. Sonunda, rakiplerini geride bırakacak kadar iyi olduğunu kanıtladı.

Son senelerde Renault ve Alpine isimleri altında sürekli 5. olan Enstone ekibi, yakın rakibi McLaren'in önünde dördüncü sıraya yükseldi. Takım ayrıca, bir önceki yıl düzenlenen toplam 22 yarışa kıyasla 18 puan daha fazla aldı, yani toplam 173 puan topladı.

Bu, takımın ilerlediğini gösteriyor ancak buraya bir not düşmemiz gerek. Takım 2018'de yine dördüncü olurken 2020'de, Sprint yarışı gibi ekstra puan kazandırabilecek etkinlikler olmamasına rağmen daha az sayıda yarışta daha fazla puan toplamıştu.

Ancak, ilk altı içerisinde olanlar için toplam puan yanıltıcı bir istatistik olabilir. Yılda bir veya iki yüksek profilli yarış, iyi sonuçlar, podyumlar veya hatta 2021'de Macaristan'da Esteban Ocon'da olduğu gibi bir galibiyet hediye edebilir ve nihai toplamı yukarı doğru kaydırabilir.

Alpine'nin geçen sene özellikle Fernando Alonso tarafında çok fazla dayanıklılık sorunu yaşadığını belirtmekte fayda var. Öte yandan, McLaren'in rekabetçiliği Daniel Ricciardo'nun kötü sezonundan olumsuz etkilendi ve orada puanın çoğunu Lando Norris kazandı.

Her şeyi hesaba katarsak genel sonuç, 2022'nin Alpine için olağanüstü olmasa da sağlam bir sezon olduğu ve yeni kuralların ikinci yılında doğru ilerlemek için iyi bir başlangıç noktası olduğudur.

Ancak Renault'nun patronları sonsuza kadar dördüncülük için mücadele etmek istemiyor. Takım şimdi, geçen yıldan başlamak üzere beş sezonda veya yaklaşık 100 yarışta büyük çocuklarla (ilk 3 takımla) oynama hedefine doğru ilerlemeye devam etmek zorunda.

Bu sezon için konuşan takım patronu Otmar Szafnauer, "100 yarışta yapmak istediğimiz şampiyonluk kazanmaya bir adım daha yaklaşmalıyız."

"Ve bence şu anda 80'in altındayız. Bu 100, [2022'nin] başında başladı. Yani şu andan itibaren 80'in altında yarış var."

"Aynısını yapmalıyız ama üçüncüye daha yakın olmalıyız. Bu yüzden üçüncülüğe beşinciden daha yakın olmalıyız. Bu yüzden dördüncü kalsak bile ilerleme kaydetmeliyiz." demişti.

Szafnauer, Aston Martin'den ayrılmasının ardından, yaklaşık 11 ay önce Alpine'a katıldı. Yeni patronlarda her zaman olduğu gibi, onun da her şeyi anlaması ve değerlendirmesi biraz zaman aldı.

Ayrıca, asıl odak noktası büyük resim olan Alpine CEO'su Laurent Rossi ile verimli bir çalışma yöntemine de girdi.

Szafnauer, "İçeri girdim ve 'Bakın; organizasyonu, insanları ve kişilikleri anlamam üç, dört, beş, altı ayımı alacak' dedim."

"Başka yerlere kıyasla daha iyi olan ya da daha iyi olmayan yerleri gördüm. Neyi korumalıyız ya da neyi geliştirmeliyiz, onları gördüm."

"Aynı zamanda, Laurent ve üst düzey liderlik ekibi zaten 'Dağ Tırmanıcısı' adını verdikleri bir plan üzerinde çalışıyorlardı. Yani buradan itibaren 100 yarışta şampiyonluk yarışına nasıl geçeceğiz?"

"İhtiyacımız olan şey nedir? Hangi araçlara ihtiyacımız var? Halihazırda sahip olduğumuz beceri setlerini tamamlamak için hangi beceri setlerine ihtiyacımız var?"

"Yani o plan hayata geçiriliyordu. Geldim, tüm karakterleri tanımak açısından o planı gözden geçirdim ve şimdi bu planı uygulamanın ortasındayız."

"Benim de getirdiğim bazı planlar vardı ve onlara, 'Bakın, bence bundan daha fazlasına ihtiyacımız var.' dedim. Ve şimdiden tanımlanmış bazı şeyler var." dedi.

Aslında, takımın geçen yıl karşılaştığı en büyük sorun olan aktarma organlarının dayanıklılığı, büyük ölçüde Enstone'un elinde olan bir şey değildi.

Szafnauer, sorunların çoğunlukla performansta sınırı zorlama ve ardından geliştirme dondurma kuralları kapsamında izin verilen güvenilirlik düzeltmelerini uygulamaya koymaya yönelik kasıtlı bir politikanın sonucu olduğunu vurguladı.

Szafnauer, "Bazı dayanıklılık sorunları yaşadık. Ve bunları düzeltmeyi dört gözle bekliyorum çünkü tabiri caizse düzeltilmelerine izin veriliyor."

"Güç aktarma organı açısından bakıldığında, bu değişiklikleri yapabilir ve daha güvenilir bir aktarma organına sahip olabilirsiniz. Yaşadığımız sorunlardan bazıları gerçekten aktarma organlarıyla ilgili olmasa da, yardımcı parçalarla alakalıydı. Ancak bunları yeniden tasarlamalı ve düzeltmeliyiz." dedi.

Szafnauer, 2023'te yapacakları güncellemelerin bu konuda işe yaramasını bekliyor.

"Güç aktarma organlarının gelişimi dondurulmuşken bunu yapabilirsek ki bunu başaracağımıza olan güvenim tam, bu sayede doğal olarak daha fazla puan alacağımızı düşünüyorum. Fernando'nun 60 puan geride olduğunu söylediğini muhtemelen duymuşsunuzdur."

"Kesinlikle önemli bir miktar, çift haneli. Yani 70 veya 50 puan önde olabilirdik. Yani bunu yaparsak ve performans seviyesi görece aynı kalırsa, daha da ileriye gidebiliriz."

Fernando Alonso, Alpine F1 Team, climbs out of his car after retiring from the race

Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images