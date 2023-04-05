Alpine, 2023 için Ricciardo ile görüşmüş

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Geçtiğimiz Ağustos ayında Daniel Ricciardo, takımla geçirdiği iki zorlu yılın ardından McLaren'dan ayrılacağını açıklamıştı.

Geleceğiyle ilgili spekülasyonlar artıyordu ve 2023'te gridde yer almayacağı iddia ediliyordu.

Sonunda Red Bull'un yeni yedek pilotu oldu ve artık daha çok pazarlama tarafında çalışıyor.

Fernando Alonso Aston Martin'e gitmeyi tercih edince Alpine'de bir boşluk oluşmuş ve bu boşluk Pierre Gasly tarafından doldurulmuştu.

Ancak Szafnauer, Ricciardo ile bazı görüşmeler yapıldığını doğruladı.

Szafnauer, "Daniel ile görüşmelerimiz oldu fakat uygun olduğu vakit Pierre ile anlaştık."

Daniel Ricciardo, Reserve driver Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Şu anda Red Bull ile anlaşması var fakat Daniel bence harika bir pilot. Hâlâ genç ve gelecekte tekrar yarışırsa hiç şaşırmam." dedi.

Daha önce Ricciardo ile görüştüğünü kabul eden Haas takım patronu Guenther Steiner da 33 yaşındaki pilotla bu yıl içinde yeniden görüşmeler yapabileceğini gizlemiyor.

"Şimdiden gelecek yılla ilgili sürücü değişikliği fikirlerini görüşmek için henüz çok erken. Önce mevcut sürücülerle nasıl olduğumuzu görelim."

"Elbette bir noktada, belki onunla konuşurum ancak hiçbir şey için söz veremem, çünkü eğer iki pilotumuz da iyi bir iş çıkarırsa, buna bağlı kalırım."

"Herkes Daniel ile konuşmak isteyecektir. Bir yıl ara verdikten sonra belki ne yapmak istediğini tekrar anlayacak ve F1'deki herkes için ilginç olacak."

"Yine de bu yıl henüz birkaç yarışa çıkmış bir pilotum var, bu yüzden ona biraz şans vermem gerekiyor!"