Alpine, 2023 için Gasly'i istiyor, AlphaTauri'nin gözü Herta'da!

Alpine'in Gasly'i istemesi hemen hemen herkes tarafından beklenen bir durum ancak daha da beklenmedik olan bir şey gerçekleşebilir: IndyCar yıldızı Colton Herta'nın AlphaTauri'ye gelme ihtimali konuşuluyor!

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, Sözleşme Tanıma Kurulu'nun pazartesi günü Oscar Piastri ile alakalı nihai kararını verene kadar sürücü kadrosu konusunda adım atmayacaklarını söylemişti.

Fakat kaynaklar, Alpine'in Gasly ile ilgilendiğini ve bu konuda Red Bull ile ilk temasların kurulduğunu öne sürüyorlar.

24 Haziran'da yapılan açıklamayla Gasly'nin 2023 için AlphaTauri'de yarışacağı doğrulandı ve bundan ötürü kendisiyle anlaşabilmek adına Red Bull'a iyi miktarda tazminat ödenmesi gerekecek.

Her ne kadar Gasly, AlphaTauri için değerli bir isim gibi görünse de, büyük resme bakıldığında Faenza merkezli takımın gelecekte Red Bull'da yarışacak sürücüler yetiştirmesi gerekiyor.

Gasly, AlphaTauri'ye dönmeden önce 2019'da Red Bull'da yarıştı ve pek de iyi bir performans sergileyemedi. Takım gelecekte Gasly'i ana takımda yarıştırmayı da pek düşünmüyor.

Hal böyle olunca Red Bull, uygun şartlar bulunduğu takdirde Gasly'i serbest bırakmaya açık olabilir. Böyle bir durumda, kendisinde boşalan koltuğa yeni bir ismin geçmesi gerekecek.

Bazı kaynaklar Helmut Marko'nun Haas'la yollarını ayırmaya hazırlanan Mick Schumacher'i düşündüğünü belirtiyor.

AlphaTauri'ye geçmesi, Porsche ile olası ortaklık düşünüldüğünde Red Bull için değerli olacak çünkü takım içerisinde marka için çekici olan Alman bir sürücü yer alacak.

Diğer tarafta Marko'nun McLaren ile sözleşmesi bulunan ve Andretti Autosport ile IndyCar'da yarışan Colton Herta ile ilgilendiği yönünde iddialar var.

İlginç şekilde Marko, Cumartesi öğleden sonra Spa'da McLaren CEO'su Zak Brown ile görüşürken görüldü.

Herta'nın şu anda 2023'te F1'de yarışmasına izin verecek bir süper lisansa sahip olmaması, şu noktada en büyük problem gibi görünüyor.

Ancak bu sorun FIA ile yapılacak görüşmelerde çözülür ve McLaren Herta'yı serbest bırakırsa, Gasly Alpine'e geçmekte özgür olabilir.

IndyCar yıldızı Herta, Woking merkezli takımla yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak bu yıl Portimao'da 2021 McLaren MCL35M'yi test etmişti.

IndyCar star Colton Herta tested the 2021 McLaren MCL35M in Portimao this year as part of his deal with the Woking squad.

Photo by: McLaren