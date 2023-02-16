Alpine, 2023 F1 sezonunun ilk üç yarışında pembe renk düzeniyle yarışacak

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Alpine, bugün düzenlediği özel lansman törenine yeni A523 aracının örtüsünü kaldırdı ve etkinliğin öne çıkan konularından birisi de renk düzeniydi.

Takım tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı renk düzeni tanıttı; Bu renk düzenlerinden birisi tamamen pembe renge sahipken, diğeri maviden oluşuyordu.

Fransız üreticiden yapılan açıklamaya göre Alpine, sezonun ilk üç yarışında pembe renk düzeniyle yarışacak.

Alpine A523 Fotoğraf: Alpine

Bunun temel sebebi BWT ile olan anlaşmaya dikkat çekmek istemeleri gibi görünüyor. Bundan ötürü Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya Grand Prix'sinde pembe renk düzeniyle mücadele edecekler.

Sezonun geri kalan kısmında ise mavi renk düzeniyle yarışacaklar.

Alpine A523 2023