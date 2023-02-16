Önceki / Alpine A523, 2023 F1 sezonu öncesinde tanıtılan son araç oldu! Sonraki / Szafnauer: "Hedefimiz en az dördüncülük"
Formula 1 Haberler

Alpine, 2023 F1 sezonunun ilk üç yarışında pembe renk düzeniyle yarışacak

Alpine, 2023 sezonunun ilk üç yarışında pembe renk düzeniyle yarışacağını doğruladı.

Ekleyen:
, Editör
Alpine, 2023 F1 sezonunun ilk üç yarışında pembe renk düzeniyle yarışacak
Haberi dinle

Alpine, bugün düzenlediği özel lansman törenine yeni A523 aracının örtüsünü kaldırdı ve etkinliğin öne çıkan konularından birisi de renk düzeniydi.

Takım tıpkı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da iki farklı renk düzeni tanıttı; Bu renk düzenlerinden birisi tamamen pembe renge sahipken, diğeri maviden oluşuyordu.

Fransız üreticiden yapılan açıklamaya göre Alpine, sezonun ilk üç yarışında pembe renk düzeniyle yarışacak.

Alpine A523

Alpine A523

Fotoğraf: Alpine

Bunun temel sebebi BWT ile olan anlaşmaya dikkat çekmek istemeleri gibi görünüyor. Bundan ötürü Bahreyn, Suudi Arabistan ve Avustralya Grand Prix'sinde pembe renk düzeniyle mücadele edecekler.

Sezonun geri kalan kısmında ise mavi renk düzeniyle yarışacaklar.

Alpine A523 2023

Alpine A523 2023

paylaşım
yorumlar

Alpine A523, 2023 F1 sezonu öncesinde tanıtılan son araç oldu!

Szafnauer: "Hedefimiz en az dördüncülük"
Daha fazlası
Ezel Tan
Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş

Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş

Formula 1

Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş Ricciardo, Haas'tan 10 milyon dolar istemiş

Haas, Bahreyn test programını açıkladı

Haas, Bahreyn test programını açıkladı

Formula 1

Haas, Bahreyn test programını açıkladı Haas, Bahreyn test programını açıkladı

Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

Formula 1

Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil" Ocon: "Dördüncülük hedefi kulağa basit gibi geliyor fakat öyle değil"

Son Haberler

Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

MotoGP

Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'" Bagnaia: "2023 Ducati, 2022'ye göre daha 'gergin ve agresif'"

ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

FIA F2

ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi" ART: "F2'de henüz kimse 'gerçek' Pourchaire'i görmedi"

Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

F3 FIA F3

Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı! Floersch, Alpine Akademisi'ne katıldı!

W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

F1 Formula 1

W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi? W14'deki değişiklikler, renk düzeni nedeniyle göz ardı mı edildi?

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.