Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar Watch Shop MULTIVERSE
Önceki / Aston Martin, Alonso'ya DBX707 hediye etti Sonraki / Wolff: "W14 görünüş olarak W13'e benziyor ama temelde epey farklı"
Formula 1 Haberler

Alpine, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!

Alpine, 2023 Formula 1 aracının örtüsünü 16 Şubat'ta yapacağı lansmanla kaldıracak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Alpine, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Haberi dinle

Formula 1'de yeni araçların lansmanına sadece 1.5 aylık süre kalmış durumda ve takımlar yavaş yavaş yeni araçlarının örtüsünü kaldıracağı tarihleri açıklıyor.

Şimdi lansman tarihini açıklayan son takım Alpine oldu. 

Fransız üretici, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla, yeni aracını 16 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu. Yeni aracın adı tahmin edileceği üzere Alpine A523 olacak.

Bazıları BWT ile olan anlaşmanın sona erdiğini iddia ediyordu ancak lansman videosunda takımın adında BWT yer almaya devam etti.

Şu ana kadar üç takım lansman tarihini açıklamıştı: AlphaTauri 11 Şubat, Aston Martin 13 Şubat ve Ferrari 14 Şubat'ta tanıtım yapacak.

 
paylaşım
yorumlar
Aston Martin, Alonso'ya DBX707 hediye etti
Önceki haber

Aston Martin, Alonso'ya DBX707 hediye etti
Sonraki haber

Wolff: "W14 görünüş olarak W13'e benziyor ama temelde epey farklı"

Wolff: "W14 görünüş olarak W13'e benziyor ama temelde epey farklı"
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
2023 Dakar Rallisi 4. etap: Heyecan dolu savaşı Loeb kazandı, Al-Attiyah farkı açıyor Dakar
Dakar

2023 Dakar Rallisi 4. etap: Heyecan dolu savaşı Loeb kazandı, Al-Attiyah farkı açıyor

Dakar Rallisi 2023 3. etap: Chicherit kazandı, Sainz büyük vakit kaybetti
Formula 1

Dakar Rallisi 2023 3. etap: Chicherit kazandı, Sainz büyük vakit kaybetti

2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi Dakar
Dakar

2023 Dakar Rallisi 3. etap: Sanders kazandı, Brabec ralliden çekildi

Son Haberler

Hamilton: "Russell'ın yaptıklarının etkileyici olduğunu söylemeliyiz"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Russell'ın yaptıklarının etkileyici olduğunu söylemeliyiz"

Lewis Hamilton, Mercedes ile ilk sezonunu tamamlayan George Russell'ın takıma iyi uyum sağladığını düşünüyor.

Piastri: "Norris ile iyi anlaşabilmeyi umuyorum"
Formula 1 Formula 1

Piastri: "Norris ile iyi anlaşabilmeyi umuyorum"

Yeni McLaren pilotu Oscar Piastri, Lando Norris ile iyi anlaşacağından şüphe duymuyor.

Marko: "2023'te Mercedes'ten korkmamız gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Marko: "2023'te Mercedes'ten korkmamız gerekiyor"

Red Bull danışmanı Helmut Marko, 2023 sezonu için Mercedes'ten korkmaları gerektiğini söylüyor. Ayrıca Marko, Red Bull'un Mercedes kadar dominant olamayacağını düşünüyor.

McNish: "Audi'deki herkes 2026'yı sabırsızlıkla bekliyor"
Formula 1 Formula 1

McNish: "Audi'deki herkes 2026'yı sabırsızlıkla bekliyor"

Audi bünyesinde yer alan eski yarış pilotu Allan McNish, Audi'nin Formula 1 projesi için oldukça yoğun çalıştığını söylüyor.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.