Alpine, 2023 F1 aracının lansman tarihini açıkladı!
Alpine, 2023 Formula 1 aracının örtüsünü 16 Şubat'ta yapacağı lansmanla kaldıracak.
Formula 1'de yeni araçların lansmanına sadece 1.5 aylık süre kalmış durumda ve takımlar yavaş yavaş yeni araçlarının örtüsünü kaldıracağı tarihleri açıklıyor.
Şimdi lansman tarihini açıklayan son takım Alpine oldu.
Fransız üretici, akşam saatlerinde yaptığı paylaşımla, yeni aracını 16 Şubat'ta tanıtacağını duyurdu. Yeni aracın adı tahmin edileceği üzere Alpine A523 olacak.
Bazıları BWT ile olan anlaşmanın sona erdiğini iddia ediyordu ancak lansman videosunda takımın adında BWT yer almaya devam etti.
Şu ana kadar üç takım lansman tarihini açıklamıştı: AlphaTauri 11 Şubat, Aston Martin 13 Şubat ve Ferrari 14 Şubat'ta tanıtım yapacak.
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