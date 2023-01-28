Alpine: "2023 için aracın büyük bir bölümünü değiştiriyoruz"
RacingNews365.com'a özel olarak konuşan Alpine Teknik Direktörü Matt Harman, takımın 2023 sezonu tasarımı hakkında bazı ipuçları verdi.
Alpine'in 'geri kalanların en iyisi' olarak tamamladığı başarılı sezon, Enstone takımını Takımlar Şampiyonası mücadelesine geri döndürmek için belirledikleri '100 yarışlık plan' için küçük bir adımdı.
Alpine, 2022'nin ilk yarışlarında iyi bir performans göstermesinin ardından, dayanıklılık sorunuyla mücadele etse de McLaren'e karşı dördüncülük mücadelesinde galip geldi.
Alpine, Kanada ve Japonya GP sıralama turlarında özellikle ıslak zeminde hızlı olsalar da, gridin en hızlı ilk üç takımı [Red Bull, Ferrari, Mercedes] ile sıralamanın geri kalanı arasındaki performans uçurumu çoğunlukla devam etti.
RacingNews365.com tarafından Alpine'in 2023 sezonu için araç konseptini değiştirmeyi seçip seçmeyeceği sorulduğunda Harman, Enstone ekibinin mevcut tasarım felsefesini sürdürmeyi seçeceğini ve bunun nedenlerini açıkladı.
Harman, "Aerodinamik konsepti genişlettiğimizi söyleyebilirim, araç oldukça evrimsel bir araç."
"Başta bütçe sınırı olmak üzere, pek çok farklı nedenden ötürü böyle olmak zorunda ama biz sınırı sonuna kadar zorluyoruz."
"Aracın büyük bölümünü değiştiriyoruz ancak aerodinamik konseptimizden çok fazla uzaklaşmıyoruz, çünkü bunun hâlâ büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyoruz."
"Gerçekten yaptığımız şey, potansiyeli ortaya çıkarmak için aracın mekanik yönlerine odaklanmak." dedi.
Pierre Gasly, Alpine A522
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Takımdan ve pilotlardan gelen geri bildirimler, Alpine'in ileriye doğru adım atmaya başlamak için gereken olanaklara sahip olmaya çok yakın olduğunu gösteriyor.
Araç geliştirmeleriyle ilgili olarak Esteban Ocon, daha önce 2022'deki güncellemelerin hızından ne kadar etkilendiğini ve bunun Alfa Romeo ve Haas gibi orta sıralardaki rakiplerini geride bırakmalarına yardımcı olduğunu söylemişti.
Harman, 2022'de F1 araçlarının daha fazla yere basma kuvveti oluşturması için değiştirilen mevcut teknik düzenlemeleri tartışırken; aracın tabanını geliştirme yoluyla takımın hâlâ büyük performans gösterebileceğine inanıyor.
Harman, "Bence tabandan hâlâ büyük ölçüde performans elde edebiliyoruz, hâlâ çok fazla fırsat görebiliyoruz."
"Aracın arkasında hâlâ, elde edilebilecek çok fazla performans artışı var ama aynı zamanda taban girişini de yönetmemiz gerekiyor. Bunu henüz tam olarak başardığımıza inanmıyoruz ve bence bunu en üst düzeye çıkaracağız."
"Gelecek yılın aracı olan A523'ü ve ön kısmında yaptığımız değişiklikleri gördüğünüzde, tabanın ön kısmında oldukça büyük bir potansiyelin farkına vardığımızı görmeye başlayacaksınız." dedi.
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