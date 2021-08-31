Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"
Formula 1 / Macaristan GP Haberler

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Alpine takım patronu Marcin Budkowski, 2022'ye hazırlanırken belirsizlik duygusunun kendileri için strese yol açtığını belirtti.

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor

Gelecek yıl kurallar büyük ölçüde değişecek ve takımlar son yılların en büyük kural değişikliği için hazırlık yapıyorlar.

Gelecek yılla ilgili çok fazla belirsizlik var ve bir takımın, 2009 ya da 2014'te olduğu gibi öne çıkma ihtimali bulunuyor.

The-Race'e konuşan Marcin Budkowski, kural değişikliğinin büyüklüğü ve belirsizlikler göz önüne alındığında, çok fazla stres ve korku hissettiklerini belirtti.

Budkowski, “Korku ve heyecanın bir karışımını yaşıyoruz."

"Heyecan verici olmasının sebebi teknik ekibimizin bu meydan okumadan hoşlanması çünkü yenilik ve özgürlük var. Kurallar kısıtlayıcı olsa da, neredeyse temiz bir kağıtla başlıyoruz. Bu yüzden son derece heyecan verici görünüyor."

"Fakat aynı zamanda bir korku unsuru da var çünkü ne yaptığımızı bildiğimiz ancak diğer takımların ne yaptığını bilmediğimiz bir konumdayız. Ya seçtiğimiz yönde bir hata yaptıysak  veya düzenlemelerdeki bazı boşlukları gözden kaçırdıysak? diye düşünüyoruz."

"Bir noktaya kadar gözlerimiz kapalı şekilde çalıştığımızı söyleyebiliriz. Diğerlerinin ne yaptığını sadece tüm araçların ilk kez piste çıkacağı gelecek yılın Şubat ayında veya Mart ayının başlarında öğreneceğiz. Fakat şimdi herkes aynı durumda."

"Yeni kurallara geçiş bazı fırsatların kapısını açıyor ancak takımları bütçe kısıtlaması altında çalıştığı için herkesin aynı maliyete sahip olduğu ve herkesin eşit şartlarda başladığı düşüncesi doğru değil."

"Hâlâ teknik altyapıya çok fazla para yatıran, yeni ekipman satın alan, yeni personel alan, ekipman oluşturan ve gerekli metodolojileri oluşturmak için yatırım yapan takımlar var. Bu takımlar hâlâ önemli bir avantaja sahipler."

"Artık eskisi kadar harcama yapamıyorlar, dolayısıyla avantajları artmayacak ve zamanla azalması gerekecek ama bu hemen olmayacak. Yani en iyi takımlar, önceki yıllarda yapılan tüm çalışmalar ve yapılan yatırımlar sayesinde bir adım önde olacaklardır. Ancak aracın gelişimi açısından yanlış yönü seçerlerse hata yapabilirler."

paylaşım
yorumlar
Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

Önceki haber

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

1 g
2
Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

9 s
3
Formula 1

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

36 dk
4
Formula 1

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"

2 s
5
Formula 1

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

1 s
Son Haberler
Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor
F1

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor

1dk
Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"
F1

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

36dk
Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"
F1

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

1 s
Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"
F1

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"

1 s
Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"
F1

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"

2 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar 02:39
Formula 1
6 s

Grand Prix Greats – 2021 Belçika GP en iyi fotoğraflar

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP 00:31
Formula 1
29 Ağu 2021

Motorsport Heroes: Schumacher vs Coulthard kazası - 1998 Belçika GP

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları 01:05
Formula 1
29 Ağu 2021

F1 Belçika Grand Prix'si Start Pozisyonları

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler 01:55
Formula 1
28 Ağu 2021

Belçika GP hakkında bilmeniz gerekenler

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor 08:30
Formula 1
27 Ağu 2021

Max Verstappen; Spa, Hollanda GP ve F1 şampiyonluk savaşı hakkında konuşuyor

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak" Hollanda GP
Formula 1

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi" Belçika GP
Formula 1

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor" Belçika GP
Formula 1

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"

Çok Okunanlar Bugün

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor
Formula 1 Formula 1

F1, Belçika GP komedisinden sonra kurallarda değişiklik planlıyor

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş
Formula 1 Formula 1

Ferrari az daha lastik kurallarını ihlal ediyormuş

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"
Formula 1 Formula 1

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Artık kısıtlamaları gevşetme vakti geliyor"

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

F1 takımları, 1.2 milyon dolarlık bütçe sınırı bonusu alacak
Formula 1 Formula 1

F1 takımları, 1.2 milyon dolarlık bütçe sınırı bonusu alacak

Ecclestone: "Biz bundan çok daha kötü havalarda yarış düzenledik"
Formula 1 Formula 1

Ecclestone: "Biz bundan çok daha kötü havalarda yarış düzenledik"

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes 2022 için Russell ve Bottas arasında kararını verdi"

Son Haberler

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"
Formula 1 Formula 1

Clear, Schumacher'in Mazepin'inden bu kadar hızlı olmasına "şaşırmış"

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Zandvoort'ta geçiş yapmak kolay olmayacak"

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.