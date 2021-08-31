Alpine, 2022'ye hazırlanırken "stres" yaşıyor

Gelecek yıl kurallar büyük ölçüde değişecek ve takımlar son yılların en büyük kural değişikliği için hazırlık yapıyorlar.

Gelecek yılla ilgili çok fazla belirsizlik var ve bir takımın, 2009 ya da 2014'te olduğu gibi öne çıkma ihtimali bulunuyor.

The-Race'e konuşan Marcin Budkowski, kural değişikliğinin büyüklüğü ve belirsizlikler göz önüne alındığında, çok fazla stres ve korku hissettiklerini belirtti.

Budkowski, “Korku ve heyecanın bir karışımını yaşıyoruz."

"Heyecan verici olmasının sebebi teknik ekibimizin bu meydan okumadan hoşlanması çünkü yenilik ve özgürlük var. Kurallar kısıtlayıcı olsa da, neredeyse temiz bir kağıtla başlıyoruz. Bu yüzden son derece heyecan verici görünüyor."

"Fakat aynı zamanda bir korku unsuru da var çünkü ne yaptığımızı bildiğimiz ancak diğer takımların ne yaptığını bilmediğimiz bir konumdayız. Ya seçtiğimiz yönde bir hata yaptıysak veya düzenlemelerdeki bazı boşlukları gözden kaçırdıysak? diye düşünüyoruz."

"Bir noktaya kadar gözlerimiz kapalı şekilde çalıştığımızı söyleyebiliriz. Diğerlerinin ne yaptığını sadece tüm araçların ilk kez piste çıkacağı gelecek yılın Şubat ayında veya Mart ayının başlarında öğreneceğiz. Fakat şimdi herkes aynı durumda."

"Yeni kurallara geçiş bazı fırsatların kapısını açıyor ancak takımları bütçe kısıtlaması altında çalıştığı için herkesin aynı maliyete sahip olduğu ve herkesin eşit şartlarda başladığı düşüncesi doğru değil."

"Hâlâ teknik altyapıya çok fazla para yatıran, yeni ekipman satın alan, yeni personel alan, ekipman oluşturan ve gerekli metodolojileri oluşturmak için yatırım yapan takımlar var. Bu takımlar hâlâ önemli bir avantaja sahipler."

"Artık eskisi kadar harcama yapamıyorlar, dolayısıyla avantajları artmayacak ve zamanla azalması gerekecek ama bu hemen olmayacak. Yani en iyi takımlar, önceki yıllarda yapılan tüm çalışmalar ve yapılan yatırımlar sayesinde bir adım önde olacaklardır. Ancak aracın gelişimi açısından yanlış yönü seçerlerse hata yapabilirler."