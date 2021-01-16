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Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor

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Alpine, 2022'de düzenli olarak podyum savaşı vermek istiyor
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, Editör

Alpine markasının CEO'su Laurent Rossi, 2021'i bir "geçiş yılı" olarak gördüklerini ve 2022 yılıyla beraber düzenli olarak podyum savaşında olmak istediklerini söyledi.

Renault, 2020 sezonunun ardından isim değiştirdi ve Renault fabrika takımının yerini bir başka Renault Grubu markası olan Alpine aldı.

Renault, 2016'dan bu yana Cyril Abiteboul önderliğinde zirveye dönmeye çalışıyor ve son yıllarda bunun temellerini atmaya başlamışlardı.

Takım 2020 yılında, geri dönüşünden bu yana ilk kez podyuma çıktı ve şampiyonayı beşinci sırada tamamladı.

Yeni sezonda ekibe Fernando Alonso da katılacak ve İspanyol pilot yeniden ön bölümde mücadele etmeyi hedefliyor.

Alpine markasının yeni CEO'su Laurent Rossi, 2021'in kendileri için bir geçiş yılı olacağını söylerken, 2022'de düzenli olarak podyuma çıkmak istediklerini belirtti.

Rossi şöyle dedi: "2021 Formula 1 sezonu bizim için ve bence herkes için bir geçiş yılı olacak."

"2022 ise tamamen farklı bir yıl ve yeni kurallar olacak. 2022 yılında sürekli olarak podyumda olmak istiyoruz."

Renault, 2020 sezonunda üç podyum almıştı.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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