Alpine, 2022 kurallarındaki değişiklikler nedeniyle "önemli fırsatları" kaçırdıklarını düşünüyor
Alpine teknik patronu Pat Fry, kurallar değiştiği için dalgalanmayan bir araç üretmenin bedelini ödediklerini söyledi.
Alpine F1, 2022 takımlar şampiyonasını başta McLaren olmak üzere gridin ortasındaki diğer takımların önünde 4. sırada tamamladı.
Fakat Pat Fry, Bahreyn Grand Prix'si öncesinde teknik düzenlemelerde yapılan son dakika değişiklikleri olmasaydı sonuçların daha da iyi olabileceği görüşünde.
Sezon öncesi testlerde araçların taban kısmında deformasyonlar meydana gelmiş ve çoğu takım bu durumdan şikayetçi olmuştu. Ancak bunlar büyük oranda yeni araçların tabanının çok esnek olmasından kaynaklanıyordu. Yine de FIA, bu şikayetler üzerine kurallarda değişikliğe gitti.
Alpine A522, bu tür sorunlardan ya da yüksek hızlarda dalgalanma sorunu yaşamaktan muzdarip değildi çünkü aracı tasarlayan ekip, bu tür sonuçları öngörmüş ve gerekli tedbiri almıştı. Bu kapsamda tabanın sertliği buna göre artırılmıştı.
Alpine'in teknik patronu Pat Fry, kural değişikliğinin kendilerini belirli bir avantajdan mahrum bıraktığını söyledi.
The Race'e konuşan Fry, "Biz çok temkinli davranmış olabiliriz ama diğerleri de sezon başında tam tersini yapmıştı."
Pat Fry, Chief Technical Officer, Alpine F1
Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images
"Bu yüzden birçok insan ilk testlerde sorun yaşadı ve araçların dalgalanmasından ya da bunun gibi şeylerden şikayet etti."
"Kuralların değiştirilmesi ve alt kısma ilave parçaların kullanılmasına izin verilmesi hâlâ canımı sıkıyor. Sert bir taban geliştirdik. Oysa diğerleri de aynısını yapabilirdi ya da diğer yolları seçebilirlerdi."
"Ancak kurallarda değişiklik yapıldı ve bu durum takımların çoğunu mutlu etti." dedi.
Fry'a göre, kurallar değiştirilmemiş olsaydı Alpine'in sonuçları şimdikinden daha iyi olabilirdi.
"Bence öyle, çünkü yerden yüksekliği 10 mm daha yükseltmek veya başka bir şey yapmak zorunda değildik."
"Diğer takımların da sorunu çözme şansı vardı ancak yerden yüksekliği artırmamak için bunu yapmamaya karar verdiler."
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