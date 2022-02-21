Alpine, A522'in 2022'ye hazır olduğuna emin

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Alpine, bugün yaptığı lansman ile yeni A522 aracını tanıttı ve yeni pembe & mavi renk düzenini gösterdi.

Fransız otomobil üreticisi geçtiğimiz haftalarda BWT ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı ve bu kapsamda markanın ikonik pembe renginin, yeni aracın ön kanadında, arka kanadında ve yan sidepodlarda yer aldığı görüldü.

Laurent Rossi, şöyle dedi: "Bugün, Alpine'in Formula 1 yolculuğundaki bir sonraki bölümü yansıtan A522 aracını tüm dünyaya tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."

"Bizler gururlu yarışçılarız ve Alpine'in yarış mirasının ve tutkusunun özünü bu yeni nesil araca döktük. Alpine'de net bir plan ve vizyona sahibiz ve bizi ileriye taşımaya ve hedeflerimizi gerçekleştirmeye yardımcı olacak sektördeki en iyi insanlardan bazılarına sahibiz."

"Takımımız artık daha güçlü ve umuyoruz ki geleceğe hazır. Pistte elde etmek istediğimiz sonuçları elde etmek için mükemmel bir sürücü kadromuz var. 2022'de, gelecekte dünya şampiyonlu için yarışacağımızdan emin olmak için, kapsamlı gelişmelerle birlikte sürekli ilerlemek istiyoruz. Doğru yolda ilerliyoruz ve tırmanmaya devam etmek istiyoruz.” dedi.

Alpine A522 Fotoğraf: Alpine

Takımın sürücülerinden Esteban Ocon ise, "Sadece A522'i ilk kez gördüğüm için değil, bu hafta ilk kez süreceğim için de çok heyecanlıyım. Yeni bir Formula 1 aracını ilk kez sürmek her zaman bir ayrıcalık."

"Çünkü projenin arkasında ne kadar fazla çalışma olduğunu ve Enstone ve Viry'deki çalışanların ne kadar fedakarlık yaptığını biliyorsunuz. Bu sorumluluk hissi gerçekten eşsiz ve özel. Fiziksel ve zihinsel olarak hazır hissediyorum, o yüzden piste çıkalım ve bu sezon elimizde neler olduğuna bir bakalım!" dedi.

İki kez dünya şampiyonu Fernando Alonso, "Geri dönmek güzel ve yeni sezona hazır olmak için sıkı çalıştım. Kural değişiklikleri pandemi nedeniyle ertelendikten sonra yapılan çalışmalar uzun sürdü."

"Araç, yeni kural değişiklikleri kapsamında harika görünüyor ve yeni renk düzenini sevdim. Yeni bir motorumuz var ve yeni nesil araçta iyi gelişmeler olduğuna güveniyoruz."

"Bahreyn'e kadar kimin nerede olduğunu bilemeyeceğiz ancak bu haftaki testlerde aracı ilk turuna çıkarmak için heyecanlıyız. Umarım yeni kurallar işe yaramıştır ve bu yıl tekerlek tekerleğe daha heyecanlı yarışlar olur." dedi.