Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Mağaza Watch Shop Biletler
Önceki / Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı Sonraki / COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor
Formula 1 Haberler

Alpine, 2022 Renault F1 motorunu ilk kez çalıştırdı!

Ekleyen:
, Şef Editör

Alpine, bugün yaptığı paylaşımla 2022 Renault Formula 1 motorunu ilk kez çalıştırdıklarını duyurdu.

Alpine, 2022 Renault F1 motorunu ilk kez çalıştırdı!

2015 yılında fabrika takımı olarak spora dönen Fransız üretici, geçen yılın başında adını Alpine F1 Team olarak değiştirmişti.

Alpine, 2022 projesi üzerinde uzun süredir çalışan takımların başında geliyor ve bundan ötürü yeni dönem için epey iddialılar.

Şu ana kadar bir lansman tarihi açıklamayan Alpine, yeni güç ünitesini ilk kez çalıştırdığını duyurdu.

Takım, o anlara ilişkin kısa bir ses kaydı yayınlarken, 2022 güç ünitesini çalıştıran ikinci F1 takımı oldular.

Son yıllarda temelde aynı konsepti kullanan ve çok az değişiklik yapan Renault, yeni yıl için tamamen farklı bir konsept hazırladı.

 

Bu yıl şimdiye kadar sadece Mercedes yeni güç ünitesini çalıştırmıştı. Yakında diğer takımların de bu iki ekibe katılması bekleniyor.

Alpine, yaptığı paylaşımla yeni aracın adının A522 olacağını da doğrulamış oldu.

paylaşım
yorumlar
Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı
Önceki haber

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı
Sonraki haber

COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor

COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Monte Carlo Rallisi: Cuma sabahına damga vuran Loeb, liderliğe yükseldi Monte Carlo Rallisi
WRC

Monte Carlo Rallisi: Cuma sabahına damga vuran Loeb, liderliğe yükseldi

Formula Regional Asya: Pole pozisyonları Montoya ve Mini'nin oldu
F3

Formula Regional Asya: Pole pozisyonları Montoya ve Mini'nin oldu

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?
Formula 1

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Alpine Daha fazlası
Alpine
Rossi, 2022 için Alpine'in gelişimine güveniyor
Formula 1

Rossi, 2022 için Alpine'in gelişimine güveniyor

Briatore, Alpine'e dönebilir mi?
Formula 1

Briatore, Alpine'e dönebilir mi?

Prost, Alpine CEO'su Rossi tarafından kenara itildiği için ayrılma kararı almış
Formula 1

Prost, Alpine CEO'su Rossi tarafından kenara itildiği için ayrılma kararı almış

Son Haberler

COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor
Formula 1 Formula 1

COTA, yeni asfaltla tümsek sorunlarını tamamen çözmeyi hedefliyor

Alpine, 2022 Renault F1 motorunu ilk kez çalıştırdı!
Formula 1 Formula 1

Alpine, 2022 Renault F1 motorunu ilk kez çalıştırdı!

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı
Formula 1 Formula 1

Williams, mühendislik bölümü başkanı Carter ile yollarını ayırdı

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?
Formula 1 Formula 1

Andrew Green de mi Alpine'e geçiyor?

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.