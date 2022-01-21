Alpine, 2022 Renault F1 motorunu ilk kez çalıştırdı!

2015 yılında fabrika takımı olarak spora dönen Fransız üretici, geçen yılın başında adını Alpine F1 Team olarak değiştirmişti.

Alpine, 2022 projesi üzerinde uzun süredir çalışan takımların başında geliyor ve bundan ötürü yeni dönem için epey iddialılar.

Şu ana kadar bir lansman tarihi açıklamayan Alpine, yeni güç ünitesini ilk kez çalıştırdığını duyurdu.

Takım, o anlara ilişkin kısa bir ses kaydı yayınlarken, 2022 güç ünitesini çalıştıran ikinci F1 takımı oldular.

Son yıllarda temelde aynı konsepti kullanan ve çok az değişiklik yapan Renault, yeni yıl için tamamen farklı bir konsept hazırladı.

Bu yıl şimdiye kadar sadece Mercedes yeni güç ünitesini çalıştırmıştı. Yakında diğer takımların de bu iki ekibe katılması bekleniyor.

Alpine, yaptığı paylaşımla yeni aracın adının A522 olacağını da doğrulamış oldu.