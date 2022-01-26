Alpine, 2022 motoruyla büyük bir adım atabilir

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İspanyol AS gazetesine konuşan bir kaynak, Alpine eğer geçen yıl en iyi motora sahip olsaydı, Ferrari ve McLaren'dan çok daha uzak olmayacağını belirtti.

Analizlere göre McLaren, geçen kış Renault'dan Mercedes'e geçtiğinde 0.2 ila 0.3 saniyelik bir zaman kazandı.

Fransız üreticinin sahip olduğu motor, diğer üç üreticiye kıyasla daha geride olabilir fakat Viry fabrikası, üç yıldır 2022'de kullanılacak olan yepyeni bir motor üzerinde çalışıyor.

Renault, motor tarafındaki son büyük çalışmasını 2019 yılında yaptı. 2020 motoru, bir öncekinin dayanıklı hale getirilmiş versiyonuydu ve performans anlamında herhangi bir çalışma yapılmamıştı. 2021'de ise eski parçaların hiçbirinde değişiklik yapılmadı.

Kısacası Renault, son üç yılda benzer bir güç ünitesi kullandı.

Fakat 2022'de durum değişecek çünkü motorlar 2022'nin başında dondurulacak ve Renault da bu yeni döneme yepyeni bir motor hazırlıyor.

Motor performans anlamında iyi olmasının yanı sıra, genel olarak daha dar ve hava direncini azaltmak amacıyla daha kompakt bir tasarıma sahip olacak. Haliyle etkisi iki katına çıkacak.

A521 bu açıdan dezavantajlıydı ve güç ünitesini soğutmak da başlı başına bir zorluktu. Bu açıdan da soğutma girişleri, diğer araçlara kıyasla daha büyüktü.

Yeni güç ünitesinin boyutlarının daha küçük olması ve soğutma için bu kadar büyük girişlere ihtiyaç duymayacak olması, takımın aero anlamdaki dezavantajını da ortadan kaldırmış olacak.

AS gazetesinin "bomba" olarak yorumladığı bu güç ünitesinin hem içten yanmalı motor hem de hibrit tarafında eskisine göre çok daha iyi olması bekleniyor.

Yine de ne kadar performans getireceğini ölçmek zor çünkü diğer üreticiler de 2022 için yeni motor hazırlıyorlar.

Fernando Alonso, Alpine A521 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images