Alpine, 2022 motorunu geliştirirken "büyük riskler" almış
Renault'nun motor şefi Bruno Famin, 2022 güç ünitesini geliştirirken büyük riskler aldıklarını söyledi.
Geçen sezonla kıyaslandığında motorlarda yaşanan dayanıklılık sorunları, 2022 yılında artış gösterdi ve bunun somut bir açıklaması var; motoru son ana kadar geliştirme isteği.
2022 sezonunun başında içten yanmalı motor gibi güç ünitesinin ana parçaları dondurulurken, Eylül ayında elektrikli kısım donduruldu. Bu da üreticilerin artık performans çalışması yapamayacağı anlamına geliyor.
Üreticiler bunun farkında olduğu için son ana kadar gelişim çalışması yaptılar ve bunu yaparken de bazı tavizler verdiler. Özellikle Alpine, yıl boyunca dayanıklılık sorunlarından çok etkilendi.
2021 ve 2022'de kullanılan güç ünitesi parçaları:
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|EX
|2021
|79
|76
|76
|59
|49
|51
|128
|2022
|93
|84
|83
|77
|51
|56
|118
|Artış [%]
|+17,7
|+10,5
|+9,2
|+30,5
|+4,1
|+9,8
|-7,8
*Tablo ve bilgiler Motorsport-Magazin'e aittir.
ICE: İçten Yanmalı Motor ; TC: Turbo Besleyici ; MGU-K: Motor Jeneratör Ünitesi-Kinetik; MGU-H: Motor Jeneratör Ünitesi-Isı ; ES: Enerji Depolama ; CE: Elektronik ; EX: Egzoz
Alpine F1 takımına motor tedarik eden Renault'nun motor şefi Bruno Famin, "Büyük riskler aldık."
"Risk, motoru mümkün olduğunca uzun süre geliştirmek ve bunu yaparken normal dayanıklılık süreçlerinden geçmemekti."
"Son ana kadar zorlamak istedik. Belki de bunu çok uzun süre yaptık çünkü sonrasında bir dizi sorun ortaya çıktı."
Fernando Alonso, Alpine A522, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
"Ancak ön bölüme geri dönmek istedik, bu nedenle önce istenen güce ulaşmak gerekiyordu, ne de olsa dayanıklılıkla ilgili sorunlar daha sonra çözülebilirdi." dedi.
Renault, önceki yıllarda Mercedes, Honda ve Ferrari'nin gerisinde kaldığı için rakiplerinden daha fazla risk almak zorunda kaldı.
Her iki Alpine sürücüsü de yıl boyunca altı motor değişti ve çoğu zaman bunun nedeni aşırı ısınmaya yol açan soğutma sistemi pompasının arızalanmasıydı.
Bu konuda Renault'nun işi diğer takımlardaki rakiplerinden daha zordu çünkü Viry'de üretilen güç ünitesi sadece Alpine tarafından kullanıyor ve elde ettikleri bilgi, örneğin birkaç müşteri takımı olan Ferrari veya Mercedes'ten daha az.
Üreticilerin kullandığı parça sayısı (ortalama):
|Üretici
|ICE
|TC
|MGU-H
|MGU-K
|ES
|CE
|EX
|Mercedes
|3,4
|3,4
|3,4
|3,3
|2,3
|2,3
|3,5
|Honda
|5
|4,3
|4,3
|4,3
|2,8
|2,8
|7
|Ferrari
|5,7
|5,2
|5
|4,3
|2,3
|3,2
|8,2
|Renault
|6
|4,5
|4,5
|4
|4
|4
|6,5
|İzin verilen
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|8
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