Alpine, 2022 F1 sezonu öncesinde teknik departmanını yeniden yapılandırıyor

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2021 Formula 1 sezonunun sona ermesinden bu yana Alpine F1 Takımı'nda personel anlamında pek çok değişiklik yaşandı. Takım patronu Marcin Budkowski kısa süre görevinden ayrılmak kaldı ve aynısı, geçen yılın sonunda kontratı sona eren Alain Prost için de geçerliydi.

Şu anda takım patronu koltuğu boş ve bu pozisyona büyük bir sürpriz olmadığı takdirde Otmar Szafnauer'in geçmesi bekleniyor. Buna paralel şekilde teknik departmanda da değişiklikler yapılıyor.

Daha önce McLaren ve Ferrari'de üst düzey görevlerde bulunan teknik direktör Pat Fry, şimdi Teknik Bölümü Başkanı (CTO) pozisyonuna terfi ettirildi. Eski rolüne ise Matt Harman atandı.

CTO olarak Fry, Alpine'deki tüm teknik faaliyetlerden sorumlu olacak. Örneğin, yeni araç için performans hedeflerini belirleyecek, takımın hangi alanlarda iyi performans gösterdiğini ve hangi alanlarda geliştirilmesi gerektiğini bulması gerekecek.

Daha önce mühendislik bölümünün başkanı olan Harman ise yeni görevi kapsamında araç performansını ortaya çıkarmada ve altındaki teknik ekibi/organizasyonu düzene sokmada görev alacak.

Harman, 2011'den 2018'e kadar Mercedes'in güç ünitesi ve vites kutusu departmanında, tasarım konusunda öncü bir rol üstlenmişti. Bu açıdan Renault güç ünitesinin Alpine şasisine entegrasyonunu daha da güçlendirmeye yardımcı olabilecek.

CEO Rossi, "Enstone'daki mühendislik kısmının başına Pat ve Matt'i getirerek Alpine F1 Team'i önemli ölçüde güçlendiriyoruz."

"Pat, Formula 1'deki en deneyimli mühendislerden biri. Matt'in ise özellikle şasi ve motor gelişimini birleştiren benzersiz uzmanlığı, yarış araçlarımızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmada kritik öneme sahip olacak." dedi.

Alpine, A522 olarak adlandırılacak yeni aracın örtüsünü 21 Şubat'ta kaldıracağını açıklamıştı. Yeni sezonda, tıpkı geçen yıl olduğu gibi yarış koltuğunda Fernando Alonso ve Esteban Ocon olacak.

Marcin Budkowski, Executive Director, Alpine F1, and Laurent Rossi, CEO, Alpine F1 Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images